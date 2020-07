Define Morena a sus aspirantes a consejeros del INE

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados realizó la tarde de este martes entrevistas adicionales a un grupo de 7 aspirantes a consejeros, para definir a los 4 que respaldará para que ocupen un asiento en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

De entre esos aspirantes destaca el único entrevistado de la cuarta quinteta: Uc-Kib Espadas Ancona, historiador, antropólogo, investigador de Instituto Nacional de Antropología e Historia y fundador del PRD.

El procedimiento establece que de las quintetas (4 listas de 5 nombres cada una) que la Jucopo analiza ésta deberá escoger un candidato de cada una, para proponerlo a votación del pleno camaral.

De la quinteta dos los morenistas entrevistaron a dos candidatas: Carla Humphrey ex consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y actual directora general adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, además de Iulisca Zircey Bautista Arreola, politóloga, comunicadora y actual asesora del consejero del INE Jaime Rivera, a quien sin embargo el PT ha objetado.

En las entrevistas realizadas por los morenistas, encabezados por su coordinador, Mario Delgado, están, de la quinteta uno, dos personas: Rita Bell López Vences, actual consejera del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y quien ha presidido consecutivamente la comisión de sistemas normativos indígenas.

La otra aspirante de ese mismo grupo es Norma Irene Cruz Magaña, periodista por la FES Acatlán, quien ha sido coordinadora de misiones de observación electoral de la Unión Europea y exasesora del hoy gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón cuando fue senador.

De la tercera quinteta Morena entrevistó a otros dos candidatos: José Martín Fernando Faz Mora, maestro en Derechos Humanos y Democracia por la FLACSO, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí y Luis Octavio Vado Grajales consejero del Instituto Electoral de Querétaro y presidente de la Academia de Derecho Constitucional.

Aunque estas nuevas entrevistas no estaban previstas, Morena sostuvo virtualmente encuentros en aras de generar consensos internos, confirmó en sus redes sociales la vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna.

"Entrevistamos a 7 perfiles que tienen capacidad e independencia de partidos políticos y que pudieran generar un mayor consenso para alcanzar la votación requerida en el Pleno", expuso en Twitter.

Morena propondrá este martes sus candidatos a los aliados de PT, PES y PVEM y luego, por la noche, serán puestos en la mesa, en aras de alcanzar el consenso, en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que integran los coordinadores de PAN, Juan Carlos Romero Hicks, del PRD, Verónica Juárez Piña, del PRI, René Juárez Cisneros y de Movimiento Ciudadano (MC), Tonatiuh Bravo Padilla.

La Jucopo enviará los nombres a la mesa directiva de la Cámara para ser sometidos mañana miércoles a votación del pleno en sesión del segundo periodo extraordinario de sesiones convocado ex profeso para las designación de los 4 nuevos consejeros del INE.