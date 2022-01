Del "no sé a qué voy a dedicarme en 6 años" a casonas en EU

El periodista Carlos Loret de Mola, Latinus y Mexicanos contra la Corrupción exhibieron los lujos en el extranjero con los que vive José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en lo que va de su sexenio ha criticado a quienes viven con excentricidades.

Casonas en Houston con alberca y una sala de cine, e incluso una camioneta Mercedes Benz, son algunos de los bienes que documenta el reportaje y que contrastan con el llamado a la austeridad del presidente de México.

Sin embargo, el nombre de Carolyn Adams, esposa de López Beltrán, juega un papel importante en la investigación, puesto a que, de acuerdo al trabajo periodístico, tanto uno de los inmuebles como el vehículo se encuentran a su nombre.

Los lujos de José Ramón López Beltrán, que contradicen los dichos de austeridad como forma de vida de López Obrador, no son solo las polémicas en las que se ha visto envuelto el hijo mayor del Mandatario de México.

En el marco de las elecciones presidenciales de 2018, y ante el triunfo de su papá, López Beltrán negó integrarse al gobierno de su papá y declaró que no sabía a qué iba a dedicarse en seis años.

"No, no, no, yo no voy a trabajar en el Gobierno los seis años que va a estar él. Yo voy a dedicarme a otra cosa, todavía no sé a qué, pero bueno, ya el tiempo lo decidirá", expresó a Excélsior Televisión.

Junior de la 4T

"Qué wey, ¿Yo también soy junior de la 4T o qué?", dijo José Ramón López Beltrán en un video que se viralizó en redes sociales.

Yo soy 132

En medio de las elecciones de 2012, José Ramón López Beltrán simpatizó con el movimiento juvenil "Yo Soy 132", que estaba en contra de "la imposición mediática" del expresidente Enrique Peña Nieto.

Chocolates polémicos

En noviembre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el reportaje "Sembrando Vida y la fábrica de chocolates", publicado en la revista Proceso y Aristegui Noticias, que señalaba que el programa insignia del Gobierno tenía un particular impulso en Tabasco, donde los hijos del titular del Ejecutivo producen sus chocolates "Rocío".

Finos, con sabor a la 4T y en medio de la polémica: Así son los chocolates de los hijos de AMLO

José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, hijos del presidente López Obrador, tienen claro el objetivo: conquistar los paladares más exigentes y ganarse un espacio en los corazones de los amantes de los chocolates finos, según mencionan en su página de internet.

Los hijos mayores del Presidente inauguraron en 2020 su primera tienda física de "Rocío Chocolates", empresa familiar "dedicada a la transformación del cacao de forma tradicional" y que lleva el nombre en honor a su madre, fallecida en 2003.

Ubicada en un pequeño local de la calle República de Guatemala, en el Centro de la Ciudad de México, al interior del hotel "Círculo Mexicano" y a espaldas de la Catedral Metropolitana, la chocolatería exhibe los chocolates al 60%, 70% y 85% de concentración de cacao.

Con coloridas imágenes en la pared, cuentan el proceso de producción de cacao.

"No tienen leche, lecitinas ni ningún tipo de conservadores, ni grasa añadida", dice la empleada del lugar y recalca que los ingredientes principales de los productos son cacao orgánico y azúcar, también orgánica.

No son baratos. Hasta septiembre de 2020, las cajas con cinco barras costaban 800 pesos; los Nibs, que es una caja con pequeños trozos 320; y las barras sueltas, 160 pesos.

El cacao es sembrado en la finca "El Rocío", propiedad de los hermanos López Beltrán ubicada en Teapa, Tabasco. Según refieren, ahí cuidan sus plantas con un manejo "cien por ciento orgánico" que los ha hecho acreedores durante varios años consecutivos a los certificados USDA Organic, Certificado Ecológico UE y Certificado Orgánico de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa).

El menú también incluye bebidas frías y calientes, como café americano, expresso, cappuccino, mocha, latte, chocolate, chocolate especial, frappe de cacao, infusión de cacao y botellas de agua, traídas desde Tabasco.

De los clientes consultados por EL UNIVERSAL, nadie sabe quiénes son los dueños de la chocolatería y la empleada sólo se dedica a atender "clientes normales".

Según la encargada de la tienda, todo un éxito han sido las paletas de hielo cubiertas con chocolate, que van acompañadas de un topping que puede ser coco rallado, granola y amaranto.

"Sabe a 4T", dijo una joven que probó los nibs de cacao que también se ofrecen en el lugar, mientras que otra consumidora señaló que "saben buenos" los chocolates.

Los tres López Beltrán presumen ser de los pocos fabricantes en el mundo de la familia de los chocolates "Tree to bar" (del árbol a la barra), proceso de fabricación desde su origen en la finca, hasta el producto final en la ciudad.

"En este proceso no participan intermediarios, no compramos cacao, manteca de cacao ni pasta de cacao, nuestro chocolate es hecho con mucha dedicación desde el árbol hasta la barra", señalan los hijos del presidente López Obrador.

"Rocío es el amor de una madre que ya no está físicamente pero que está presente en nuestra formación moral y profesional. Para nuestras plantas es esa lluvia tenue que, aunque no se nota, ayuda a su crecimiento y fecunda en ellas un cacao de calidad y único. En nuestro chocolate, significa la posibilidad de sumar en forma muy discreta, un momento de felicidad y energía que otorgue gran satisfacción en cada barra", se puede leer en la página de internet.

El Presidente aclaró que el terreno que tienen sus hijos es de 52 hectáreas y fue una herencia de su abuelo, papá de Rocío Beltrán, exesposa de López Obrador. Agregó que en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto les ofrecieron créditos "pero nunca aceptaron".

López Obrador contó que su hijo Andrés López Beltrán lo consultó porque antes de que saliera el reportaje, "le mandaron un cuestionario para que lo respondiera y le daban de plazo un día a tal hora y si no contestaba ya podían decir en el reportaje de que fueron consultados pero no respondieron para aclarar".

El reportaje de Proceso y Aristegui señala que "el programa bandera del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para generar empleo en el campo y luchar contra la deforestación tiene un particular impulso en su natal estado de Tabasco. Allí el cacao ha adquirido preponderancia gracias a Hugo Chávez Ayala, empresario que se beneficiaría con los productos que se cosechen en el plan gubernamental".

Al respecto, el presidente López Obrador señaló que Sembrando Vida salió de su cabeza.

"Lo otro, imagínense, de que el Programa Sembrando Vida se está fomentando, en el caso de Tabasco, para que se produzca cacao y entonces la fábrica de chocolates tenga materia prima. ¡No se miden!", expresó el Presidente.

En abril del año pasado, José Ramón López Beltrán fue criticado en redes sociales por no mostrar la austeridad que pregona sus papá y se exhibieron fotos de sus vacaciones en Aspen, Colorado.

Según las fotografías, compartidas en la cuenta privada de Carolyn Adams, su familia se encontraba en ese sitio turístico de Estados Unidos durante las vacaciones de Semana Santa.

La cuenta de Instagram de Adams se encuentra privada, por lo que no todo el público puede ver las imágenes de sus vacaciones.

Algunas de las críticas se centraron en el dinero que se habrían gastado para las vacaciones en Aspen. "El amor y el dinero no se pueden ocultar en la T4 (sic). ¡Viva la Austeridad Republicana!", dijo una usuaria. Otros señalamientos tienen que ver con que el mundo está en plena pandemia por Covid-19.

Los Maléficos

Con una fotografía en la que aparece tomada de la mano de su esposo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller reaccionó en julio del año pasado, en redes sociales, al espionaje que sufrió en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

"Somos ´Los Maléficos´ para servirles", escribió Gutiérrez Müller en Facebook y se deslindó de cualquier grabación o material que por el espionaje se difunda sobre ella.

La reacción de la historiadora se dio luego de que Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), revelara la existencia de una lista de espionaje llamada "Los Maléficos", la cual que era encabezada por el presidente López Obrador, con el sobrenombre de "El Gallo".

La también presidenta del Consejo Honorario de la Memoria Histórica y Cultural de México afirmó que el presidente López Obrador y ella son un par de mexicanos que han luchado porque México tenga un verdadero Estado de Derecho.

"Somos «Los maléficos», para servirles. Somos un par de mexicanos que ha luchado y seguirá luchando por México, y porque México tenga un verdadero Estado de Derecho.

"Desde este momento me deslindo de cualquier grabación, transcripción u otro tipo de material que, bajo la ilegal obtención por la vía del espionaje, se difunda por cualquier medio o vía", escribió en la red social.

Asimismo, José Ramón López Beltrán se burló del nombre de la lista de espionaje en la que también fue incluido: "¿Maléfico?".

Hijo de AMLO llama "cerdo" a Anaya

Antes de las elecciones presidenciales de 2018 en las que competía su papá contra José Antonio Meade y Ricardo Anaya, llamó "cerdo" al candidato panista cuando abordaba un vuelo de Mérida a la Ciudad de México.

De acuerdo con Julio di Bella, del equipo del candidato José Antonio Meade Kuribreña, quien viajó en el mismo vuelo, Anaya Cortés iba acompañado de su esposa Carolina Martínez, y otros colaboradores y al ingresar al túnel que conecta la sala de última espera con el avión con el número de vuelo 2527 de Interjet, José Ramón, gritó: "¡Cerdo!".

"Se escuchó ´¡son unos cerdos, son unos cerdos, van perder!´, y gritos así, pero fuertes, y era José Ramón, el hijo de Andrés Manuel. El cuate súper prepotente, con una actitud así", relató Di Bella.

La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, negó que López Beltrán haya llamado de esa forma a Anaya Cortés y aseguró que coincidieron con el panista para tomar el vuelo.

"Es una invención para llamar la atención para hablar mal de José Ramón o, de otra forma, al panista lo traiciona su mente y escucha cosas que no pasan. Fue una invención", afirmó.

Sin embargo, el secretario de Comunicación del PAN, Fernando Rodríguez Doval, confirmó que López Beltrán sí agredió verbalmente a Anaya Cortés.

Rodríguez Doval, vocero de la campaña de Anaya Cortés, describió que cuando se disponían a abordar el avión, pasaron cerca de donde se ubicada López Beltrán, y una vez que avanzó Anaya Cortés se escuchó el grito: "¡Cerdo, me voy a cuidar mi cartera!".

La presencia de José Ramón López Beltrán que sin cargo alguno en el gobierno federal sostuvo reuniones con diputados mexiquenses y alcaldes de Morena en el Valle de México en 2019, "enrareció" el ambiente político de la entidad, afirmó Jorge Inzunza Armas, entonces presidente del Partido Acción Nacional en el Estado de México.

"En una carta del 13 de junio, justo un día después de que José Ramón, se reunía con los diputados –mexiquenses- para afinar detalles sobre los programas federales, a los cuales los gobiernos municipales de oposición no tienen fácil acceso, el Presidente de la República leía y publicaba una carta para no permitir el influyentismo, el amiguismo y el nepotismo", señaló Inzunza Armas.