Delta predomina en 90% de los casos en México

En la actualidad, la variante Delta de Covid-19 es la que mayor prevalencia tiene en México, con 90% del total de casos; sin embargo, aunque es más transmisible, esto no se ha reflejado en un incremento considerable de letalidad.

Rafael Bojalil Parra, profesor del Departamento de Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explicó que prácticamente el aumento de casos en la llamada tercera ola de contagios se explica por esta variante viral, cuya principal característica es que es más infecciosa.

"La variante Delta de Covid-19 es la más prevalente y corresponde a 90% del total de casos en México y, aunque tiene mayor transmisibilidad, esto no se ha traducido en un incremento considerable de letalidad, debido a que al menos 50% de la población ya se infectó y a que la población afectada es de menor edad que antes, así como a la acción de las vacunas aplicadas", señaló.

El doctor en Investigación Biomédica Básica (Inmunología) aseguró que la variante tiene un periodo de incubación más corto, por lo que la transmisión es más acelerada.

"El virus SARS-CoV-2 genera síntomas distintos y si en un principio se creía que era un padecimiento de las vías respiratorias, luego se supo que también involucraba el recubrimiento de los vasos sanguíneos o endotelio, y esto provoca coagulación intravascular y la posibilidad de dañar muchos otros órganos", señaló el académico.

Bojalil Parra expuso que la letalidad por la enfermedad ha disminuido, pero ¿qué tanto es real o una impresión, debido al número de diagnósticos? Eso está por saberse, porque estudios muy serios actuariales y matemáticos indican que, quizás, alrededor de 50% de la gente en el país ya se infectó durante alguna de las olas, y hay datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que refieren que la mortalidad no está en 237 mil, sino que ronda los 500 mil.

"El hecho de que haya habido una letalidad —relación entre muertes con diagnóstico de Covid-19 contra casos con diagnóstico— de alrededor de 10% indica que tenemos un subdiagnóstico, porque en el resto del mundo donde se hacen pruebas a mucha gente, ésta es de alrededor de 1.5, lo que significa que o en el país no sabemos manejarlo y la gente está llegando muy tarde al hospital o estamos subdiagnosticando la cantidad de pacientes enfermos.

"Entonces, si la letalidad con la variante Delta se ha reportado mucho menor a la de las otras dos olas de contagios, debemos esperar otras dos semanas para ver si esto es real", manifestó el especialista.