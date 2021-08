Demostraremos que política de abrazos, no balazos, sí funciona: AMLO

Al asegurar que se tiene un Ejército y unas Fuerzas Armadas dedicadas a la paz, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que al final demostrará que su política de "abrazos, no balazos" sí funciona. En la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en esta ciudad, el Mandatario federal aseguró que los resultados que ha logrado su administración se han obtenido sin la violación de derechos humanos, sino al contrario, con base en la tolerancia, respeto, y "fraternidad hasta con los delincuentes en enfrentamientos".

"Estamos en una etapa nueva, en donde se tiene un Ejército, Fuerzas Armadas para la paz. Eso no es poca cosa, porque es poner por delante la inteligencia y no la fuerza, y es que se fortalezca esa doctrina al interior de dos instituciones fundamentales, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, porque es una circunstancia distinta.

"Y lo están haciendo muy bien, los resultados que tenemos se han logrado sin violación de derechos humanos; al contrario, hay actitudes de tolerancia, de respeto, de fraternidad, hasta con los delincuentes en enfrentamientos. Son soldados, son marinos los que curan a heridos, los que le salvan la vida", dijo.

Acompañado por los integrantes de su gabinete de seguridad, el Mandatario federal manifestó que ya no se sigue con la política de sexenios anteriores que era "a ver, remátalo', sino que en su gobierno hay una etapa nueva. "Esa es una etapa nueva, es vivir una etapa nueva en el comportamiento responsable y leal de las Fuerzas Armadas. La verdad, muchas gracias y vamos a seguir así. Al final vamos a demostrar que sí funciona el de abrazos, no balazos", aseveró.