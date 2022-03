Denuncia Causa en Común subregistro de feminicidio, trata y secuestro en México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- Causa en Común denunció "probables anomalías" en el subregistro de delitos, como el homicidio doloso, feminicidio, trata de personas, extorsión, secuestro, robo a transeúnte con violencia, robo de vehículo con violencia, violencia familiar y narcomenudeo.

La organización encabezada por María Elena Morera realizó una revisión de las cifras de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que abarcó la primera mitad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que detectó que Coahuila registró una disminución de 55% en el número de asesinatos de 2020 a 2021, pero tuvo un incremento de 140% en los homicidios culposos.

En tanto, Tamaulipas reportó una caída del 67% en 2021 respecto a 2020, con cuatro víctimas de feminicidio en el año. Sin embargo, Causa en Común documentó al menos 12 casos de asesinato de mujeres con violencia extrema durante el periodo, mientras que las cifras oficiales registraron un incremento de 44% de las denuncias por violencia familiar.

En materia de trata de personas, la organización afirmó que según el SESNSP, Durango y Guanajuato registraron una disminución de 100% de las víctimas de este delito entre 2021 y 2020, pues no reportaron ninguna víctima en 2021.

No obstante, ambos estados reportaron en el trienio en total seis y ocho víctimas de trata, respectivamente.

Destacó el caso de Guanajuato, donde Causa en Común documentó siete eventos relacionados con trata y/o esclavitud, seis en 2020 y uno en 2021.

Señaló que Durango solo ha informado de dos secuestros desde 2019; en 2021 no se reportó ninguno. Tlaxcala reportó ocho víctimas de extorsión en el trienio.

Respecto a robo a transeúnte con violencia, Causa en Común detectó que Tabasco tiene una disminución de 35% de 2019 a 2020 y de 54% entre 2020 y 2021, mientras que Colima no ha registrado ningún caso de robo de vehículo con violencia desde 2018.

En el delito de violencia familiar, añadió la organización, Tlaxcala reportó 17 casos en 2019, 18 en 2020, y 78 en 2021.

Sinaloa reportó una disminución de 15% en el delito de narcomenudeo entre 2019 y 2020, y de 40% entre 2020 y 2021, con 145 casos.

Al respecto, Causa en Común consideró que México requiere cifras de delitos más cercanas a la realidad para el diagnóstico, análisis, diseño y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad.

Por lo que propuso promover la denuncia ciudadana mediante campañas permanentes, multiplicar los mecanismos y canales para realizar las denuncias, y proveer acompañamiento y apoyo especial para personas en condiciones de vulnerabilidad, como mujeres y niños.

"Es indispensable que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública cumpla con sus responsabilidades en cuanto a información sobre criminalidad en el país. Sobre esta base, se propone: capacitar a los servidores públicos encargados de recolectar la estadística de incidencia delictiva, a fin de proporcionar un esquema homologado de información".