Denuncia Monreal campaña en su contra por aplazar reforma vacacional

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, denunció una campaña para atacarlo por el aplazamiento en la discusión de la reforma que prevé ampliar de 6 a 12 días los días de vacaciones al año de los trabajadores y dijo que es una estrategia orquestada por parte de líderes obreros que buscan beneficiar a personajes que luchan por la candidatura presidencial.

Sin dar nombres de los líderes obreros, ni qué corcholata presidencial está detrás de estos ataques, el senador apuntó: "Quiero aclarar que estoy a favor de la minuta y a favor de las trabajadoras y los trabajadores".

A través de un video en sus redes sociales, aseguró que "nunca he recibido presión de ningún tipo y actúo en conciencia en todo momento, por eso los líderes obreros me atacan y mienten".

Subrayó que "es una intención muy clara de beneficiar a otros personajes que luchan por la candidatura presidencial intentando atacarme y descalificarme".

Cabe destacar que en la reforma a la ley laboral que prevé ampliar el periodo vacacional de 6 a 12 días por año, estaba contemplado discutirse el pasado martes en primera lectura y aprobarlo por el pleno el miércoles.

Sin embargo, el pasado 20 de octubre se informó que en un oficio dirigido al presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta Mier, el senador Monreal Ávila planteó aplazar la presentación ante el Pleno dos sesiones más, con la finalidad de abrir un espacio de mayor deliberación sobre los alcances de esta iniciativa.

En entrevista luego de este aplazamiento, el también presidente de la Junta de Coordinación Política, aseguró que el proceso de discusión "va a continuar. No hay ningún problema" y rechazó presiones por parte del sector empresarial.

"La Cámara de Senadores nunca acepta presiones. No hay problema, vamos a sacar todo lo que nos hemos propuesto", subrayó.