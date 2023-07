Denuncia Xóchitl a AMLO en la FGR

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez anunció que ayer jueves sus abogados presentaron ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra el presidente Andrés M. López Obrador por haber violado los secretos fiscal y bancario, al dar a conocer información reservada de sus empresas y sus clientes.

En su querella, la senadora panista considera que la consulta del Mandatario federal puede ser constitutiva de uno o más delitos contemplados en los códigos Penal Federal y Fiscal de la Federación, y la Ley de Instituciones de Crédito.

Detalla que el Jefe del Ejecutivo utilizó ilícitamente información comercial, bancaria y fiscal de las empresas High Tech Services S.A. de C.V., y de Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes S.A. de C.V., así como de otras personas morales.

López Obrador publicó en su cuenta oficial de Twitter un mensaje que incluía un enlace electrónico, el cual permitía, a cualquier persona tener acceso a un documento en formato PDF.

En conferencia en Ciudad Obregón, la aspirante presidencial aseguró que el presidente López Obrador transgrede la ley todos los días y en este caso pone en riesgo la seguridad de sus clientes, de su empresa y de su familia que labora en ella.

“El Presidente hace pensar que facturar mil 400 millones de pesos es la utilidad y obviamente lo que estoy diciendo es que está lejos de haber ese dinero en mis cuentas, porque esas compañías además de pagar sus impuestos y hacer todo legal, el Presidente si tenía alguna duda debió haber mandado al SAT a auditarme, a ver si estaban en orden mis impuestos y no exhibir la información fiscal”, afirmó.

“Ya llegaron a mi empresa, ahí están mis hijos al frente de ella y mi esposo, y sí los han hostigado primero con preguntas que no deberían de hacerse, y dos: hicieron pública información de mis clientes. ¿Qué tienen que ver mis clientes en esta historia?, si alguien cree que yo tengo mil 400 millones de pesos en mi bolsa, pues es falso, yo no los tengo, yo no los he ganado. Esa es la venta de dos empresas en 10 años, pero el Mandatario federal hace creer a la gente que yo soy una bandida por ser una empresaria que genera”, acusó.