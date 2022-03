Denuncian ante la FGJ daños en instalaciones del Metro y comercios

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- Luego de los destrozos que provocaron algunas feministas del Bloque Negro, durante la marcha del 8M, en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en algunos paraderos del Metrobús, en luminarias así como en algunas fachadas de restaurantes y comercios establecidos sobre las avenidas Reforma, Juárez y Madero, la Fiscalía Capitalina inició una investigación para deslindar responsabilidades, luego que los locales afectados así como el Metro denunciaron las afectaciones.

De igual manera se denunciaron afectaciones, pintas y robo de extintores en por lo menos cuatro estaciones, dos de la Línea Azul y dos más de la Línea Verde, de momento se iniciaron las carpetas de investigación sin imputados, pues las empresas así como las instituciones afectadas dejaron en claro que el objetivo de la queja, es para hacer válidas las pólizas del seguro, pues las autoridades aunque cuenta con imágenes y en algunos casos datos generales de las jóvenes que causan desmanes, no las han querido imputar por los daños ocasionados.

Tal es el caso de tres manifestantes que causaron destrozos -valorados en casi medio millón de pesos- afuera de la estación Hidalgo, quienes destruyeron en su totalidad la estructura de cristal de la entrada de ese lugar a martillazos.

La Fiscalía Local cuenta con videos del momento del hecho e incluso, del rostro de quienes causaron los daños, pero de momento no ha procedido contra ellas aunque están plenamente identificadas.

Incluso, una de las manifestantes y a quien el techo le cayó encima, se negó a recibir atención de los paramédicos. Más tarde aceptó la ayuda.

El representante legal del Metro fue quien se acercó a las autoridades de investigación a interponer la denuncia de hechos y aunque de momento no se han cuantificado los daños, se espera que en este año la suma de afectaciones supere también el millón y medio de pesos.

Durante las marchas registradas en la Ciudad de México del 2018 a la fecha, las empresa que tradicionalmente resultan dañadas han reportado afectaciones económicas por más de 15 millones de pesos, pues cada que se realiza una protesta que atraviesa las avenidas reforma, Juárez y Madero, siempre las dañan, aunado a eso, el Metro y Metrobus esperan el reembolso de parte de las asegurados de más de 20 millones de pesos por los daños causados en ese mismo lapso.