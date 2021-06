Denuncian cifra negra en violencia política de género

El proceso electoral 2021 fue empañado por la violencia política en razón de género que se manifestó con feminicidios, ataques en redes sociales, secuestros e incluso amenazas a candidatas que ganaron una elección para que no asuman sus cargos, expuso Mariana Niembro, directora de Borde Político.

En el marco de la presentación de las "Conclusiones preliminares de las organizaciones nacionales de observación electoral" en la sede del INE, expuso que si bien fue positivo que la ciudadanía haya electo a seis mujeres como gobernadoras el pasado 6 de junio, aún hay una gran cifra negra de casos de violencia política de género.

Indicó que durante las campañas se registraron diversos feminicidios en contra de candidatas, secuestros, amenazas, ataques en redes sociales y destrucción de material de campaña.

Destacó que Borde Político instrumentó durante el proceso electoral un chatbot para ayudar a las candidatas a denunciar casos de violencia política por razón de género que funciona a través de un diálogo con "Ela Alerta". Este chat aún sigue operando y recibiendo denuncias, incluso de candidatas ganadoras.

La alerta sigue recibiendo denuncias porque la violencia no acaba con las campañas y las elecciones, sino que se extiende durante el proceso de reconocimiento de las mujeres que ganaron.

"Tenemos varios casos reportados; incluso, no quieren denunciar que están siendo amenazadas para que no ocupen sus cargos", aseveró.

Indicó que en términos generales, el chatbot permitió 40 reportes, 26 de ellos ante autoridades electorales, es decir, 65%.