Denuncian desplazamientos de lugareños en Pantelhó

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- Unos 90 pobladores del municipio de Pantelhó se han desplazado debido a la tensión política en la zona ante la posible toma de posesión del alcalde electo Raquel Trujillo Morales el próximo viernes, informó el Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas" (Frayba).

Los lugareños se desplazaron de los poblados Nuevo Paraíso, San José El Carmen, de la cabecera municipal de Pantelhó, así como algunos integrantes de la Organización Sociedad Civil "Las Abejas de Acteal", indicó la ONG.

Al respecto, las autodefensas del pueblo "El Machete" aseguraron que "por la voluntad de toda la población y decisión de las 86 comunidades de Pantelhó" no aceptarán en el municipio a Trujillo Morales.

El "Fray Bartolomé de las Casas" advirtió que, de acuerdo con información de autoridades comunitarias de Pantelhó y el vecino Chenalhó, en los próximos días los desplazados podrían aumentar por el miedo a que el 1 de octubre se reactive la violencia.

Resulta que la violencia ha incrementado después de que Trujillo Morales declaró que asumirá la presidencia del Ayuntamiento, "sus declaraciones han impactado y generado temor a la población, provocando nuevos desplazamientos", refirió.

El gobierno mexicano, dijo, está obligado a prevenir el desplazamiento forzado interno con medidas necesarias; asimismo debe investigar, procesar y sancionar a los responsables, para que esos hechos no se repitan.

Sin embargo, sostuvo que la ineficacia y simulación de las acciones gubernamentales favorece un ambiente de violencia y miedo contra tzotziles y tzeltales de Chenalhó y Pantelhó, que obliga al desplazamiento.

Por ello, la exigencia de medidas cautelares y precautorias ante el anuncio de posibles hechos violentos que vulneren la seguridad e integridad personal de esa población.

Sobre el caso, "El Machete" dijo que continuará trabajando hasta el 2024 junto con el concejo municipal que ahora tiene Pantelhó, que fue electo por usos y costumbres después de la licencia presentada por la alcaldesa sustituta perredista, Delia Janet Velasco Flores, esposa de Trujillo Morales.

En un comunicado destacó que los partidos políticos "ya no existen en Pantelhó; señor Raquel Trujillo Morales ya no sigas mintiendo a la gente; si en realidad amas a tu pueblo te pedimos de favor que hables y manifiestes cómo era Pantelhó durante el gobierno de tu esposa".

Explica que le pidieron "quiénes son los sicarios de Dayli Herrera, a los que les has dado poder en el municipio haciendo todo lo que quieran".

"Con el corazón te lo pedimos: tú sabes bien quien tenía el control del municipio y eso nunca los has dicho en las entrevistas en las redes sociales; siempre terminas atacando a tu pueblo", argumentó.

"El Machete" pidió a Trujillo Morales que "por la paz de Pantelhó, que ahora ya está tranquilo, no nos causes más problemas, ya que las elecciones del 6 de junio, fueron realizadas y organizadas por el crimen organizado; no se necesita impugnación para su anulación".

Le enfatizaron que es manipulado por el exdirigente estatal del PRD, César Espinosa Morales, por la disputada federal perredista Olga Luz Espinosa Morales, junto con Daily Herrera.