Denuncian hallazgo de camión con despensas para usos electorales

Se interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), en contra del exdirector de Tránsito del municipio de Lerdo, Durango (PRI), Tadeo Julio César Toledo, después que el sábado fuera detenido por elementos de la policía del municipio conurbado de Gómez Palacio (Morena), a bordo de un camión con cerca de 8 mil despensas.

Este domingo, candidatos y candidatas a diputaciones federales y locales de los partidos Morena, Verde Ecologista, Partido Duranguense, Movimiento Ciudadano, Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario se reunieron a las afueras de la Fepade en Gómez Palacio para denunciar la supuesta compra de votos después de la detención y aseguramiento del camión con despensas y propaganda electoral de la coalición Va por México.

Los distintos representantes de los partidos confirmaron la presentación de denuncias penales y electorales y pidieron sacar las manos del proceso electoral a los gobiernos del PRI y PAN en Durango.

Fue el sábado cuando presuntamente se vio que descargaban despensas en un domicilio del municipio de Lerdo, gobernado por el PRI. El camión fue seguido por un representante del partido Movimiento Ciudadano y posteriormente interceptado en el municipio de Gómez Palacio, gobernador por Morena.

En Gómez Palacio, integrantes y simpatizantes de distintos partidos retuvieron por horas al exfuncionario de Lerdo y cerraron la circulación del bulevar Miguel Alemán para impedir que se llevaran el camión.

El camión quedó resguardado junto a las despensas en las antiguas instalaciones del Cereso, en la ciudad gomezpalatina.

Los candidatos de los diferentes partidos políticos aseguraron que el sábado el Ministerio Público evadió su responsabilidad y no quería recibir en consignación el vehículo con el cual había tentativa de delito.

"Estamos haciendo una denuncia formal, no solamente pública en los medios de comunicación sino formal ante las instancias correspondientes, ante la Fepade, ante la Instituto Electoral, porque están cometiendo delitos flagrantes e interviniendo los gobiernos del PRIAN en la elección y no lo podemos permitir. Yo solamente le pido a la fiscal que actúe conforme a derecho", apuntó Otniel García Navarro, delegado en funciones de presidente de Morena en el estado de Durango.

El domingo El Siglo de Torreón reportó que el exdirector de Tránsito de Lerdo interpuso una denuncia por privación de la libertad y agresiones. Además, aseguró al medio local que desconocía que el camión llevaba despensas y que simplemente acudió al apoyo de un colega transportista.