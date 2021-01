Denuncian la muerte de médico por falta de equipo

Médicos Internos de Pregrado del Hospital General José María Rodríguez de Ecatepec, perteneciente al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), denunciaron que el lunes pasado perdió la vida uno de sus compañeros de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, por complicaciones de Covid-19, el cual presuntamente no recibió atención adecuada.

En un oficio, los compañeros de Jorge Alejandro López Rivas acusaron a los directivos del centro médico de obligarlo a desempeñar sus funciones; no obstante que desde el 12 de diciembre presentaba síntomas del virus.

Expusieron que el médico brindaba atención a pacientes graves de coronavirus en la Sala de Urgencias sin contar con el equipo adecuado.

"Durante la rotación en el servicio de urgencias, en diversas ocasiones entró a reanimar y tomar muestras de pacientes sospechosos de SARS-CoV-2, por indicación de un superior en turno, sin contar con el equipo mínimo indispensable [guantes, cubrebocas, bata]", dice la carta.

El 12 de diciembre Jorge Alejandro tenía diarrea, cefalea, mialgia, artralgia y así le ordenaron que realizara su guardia.

El 18 de diciembre su estado de salud empeoró. El día 21 su saturación de oxígeno era de 79%, por lo que acudió con un médico particular, quien recomendó oxígeno suplementario a 3 litros por minuto y medicamentos.

Los requerimientos de oxígeno suplementario aumentaron. El 4 de enero sus familiares lo llevaron al Hospital José María Rodríguez porque estaba grave, saturaba a menos de 65%.

Fue reanimado durante 40 minutos por médicos que no contaban con guantes, jeringas y alcohol, entre otros aditamentos indispensables, denunciaron los compañeros de Jorge Alejandro. A las 17:40 horas de ese mismo día perdió la vida.

Los médicos internos de pregrado de la UNAM, IPN y UAEM, asignados a ese hospital exigieron al ISEM contar con atención médica y tratamiento indispensable para ellos y sus familiares, sin excusas.

Que sean vacunados cuanto antes porque se encuentran en la primera línea de batalla contra el coronavirus y demandaron equipo de protección personal para atender a los pacientes.

Tras darse a conocer la muerte del alumno de la carrera de Médico Cirujano, la directora de la FES Iztacala, María del Coro Arizmendi Arriaga, determinó retirar a todos los compañeros de la víctima de ese centro médico hasta que se mejoren las condiciones para desempeñar su labor.

En un comunicado, la facultad informó que luego de la defunción del estudiante se pusieron en contacto con sus familiares y con las autoridades de salud del Estado de México.

Se realizaron tres reuniones, el 5 y 6 de enero, en las que participó el grupo de Médicos Internos de Pregrado de la FES Iztacala, los cuales expusieron sus inquietudes sobre la forma en la que ofrecen sus servicios.

Arizmendi Arriaga ordenó que se revisen las condiciones en las que desempeñan sus labores los miembros de la comunidad universitaria en las diferentes sedes hospitalarias a las que fueron asignados, y en caso de que no se cumplan las medidas de seguridad, se retiren de inmediato.

El Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) informó que los hospitales generales de Ecatepec Dr. José María Rodríguez y Las Américas garantizan la protección personal, prevención, diagnóstico y atención médica por Covid-19 a su plantilla laboral y precisa que tiene disponibilidad de camas.

La dependencia estatal afirmó que el médico internista no laboraba en área Covid-19, sus funciones no estaban dentro de los protocolos a pacientes infectados.

"Los alumnos tienen restricción en maniobras de reanimación cardio pulmonar, no están expuestos a aerosoles de pacientes", dio a conocer el instituto.

"El 15 de diciembre, el médico recibió diagnóstico: placa de tórax, saturación por pulsioximetría, exploración física, sin detección de Covid-19, pero se realizó prueba PCR, que resultó negativa. El 4 de enero fue llevado a ese hospital bajo condiciones de deterioro avanzado, saturando cerca de 60%, se le realizaron maniobras de reanimación en sala de choque y fallece a las 17:40 horas, informando debidamente a los familiares", señaló.