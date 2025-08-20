logo pulso
Denuncian maltrato 'extremo' a Genaro García Luna en prisión en EU

Abogados de Genaro García Luna denuncian maltrato 'extremo' en prisión en Estados Unidos, destacando la falta de acceso a documentos legales y la pérdida de peso por mala alimentación.

Por El Universal

Agosto 20, 2025 02:18 p.m.
A
Denuncian maltrato extremo a Genaro García Luna en prisión en EU

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La defensa del exsecretario mexicano de Seguridad Genaro García Luna denunció las condiciones de maltrato "extremo" que ha sufrido su cliente desde que está preso en Estados Unidos y su falta de acceso a los documentos legales de la causa en su contra. También dijeron que por la mala alimentación, ha perdido 14 kilos.

En dos cartas dirigidas a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, los abogados César de Castro y Valerie Gotlib señalaron que apenas el pasado 31 de julio pudieron hablar con García Luna por primera vez desde enero, tras varios intentos infructuosos.

El exfuncionario público mexicano fue transferido de una cárcel de Oklahoma a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, la misma donde Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", cumple su sentencia de cadena perpetua.

García Luna fue condenado en octubre pasado a 38 años de prisión por narcotráfico y delincuencia organizada, tras ser señalado de ser cómplice y recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, la defensa de García Luna hace en sus cartas un repaso de la situación que ha vivido su cliente en las distintas prisiones por las que ha pasado.

"Nunca antes habíamos estado imposibilitados de tener comunicación alguna con nuestro cliente", lamenta Gotlib en su carta.

