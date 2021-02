Denuncian presunto tráfico de influencias con vacunas en Zacatecas

En Zacatecas ha causado controversia la circulación de un acta de hechos del personal del Plan Nacional de Vacunación, donde se informa que 33 personas procedentes de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe fueron vacunadas en la localidad de Bañón en el municipio de Villa de Cos por indicación de la representante a nivel estatal del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, bajo el argumento que "no se puede negar la vacuna si el frasco estaba abierto".

Incluso, en esa acta levantada a las 16:00 horas de este martes, se menciona que la representante de dicho programa federal, al final, se negó a firmar el documento de hechos y se señala que esta situación también se le notificó a otras autoridades, al mencionar a la "Dra. Durán", en referencia a la delegada del IMSS en Zacatecas, así como a la coordinadora de la Jurisdicción número 7 de Concepción del Oro.

Junto con la imagen de esa acta, circularon otros documentos adicionales que llevan la firma de los médicos, enfermeras y subcomandantes que firman el acta de hechos como resguardantes de la vacuna, enviados a esa área rural de Bañón, cuya localidad es una zona rural de alta marginación y ubicada en el semidesierto zacatecano.

De acuerdo con algunas fotografías de las credenciales de elector de los 33 citadinos que se trasladaron hasta ese lugar rural para recibir la vacuna, en su mayoría tienen sus domicilios en zonas residenciales como Lomas de Bernárdez, Fraccionamiento La Cañada y de la zona centro de la capital.

--REACCIONES DE LAS AUTORIDADES

Ante la presión social y tras ventilarse todas esas fotografías, a las 21:41 horas de este martes, el gobernador Alejandro Tello Cristerna escribió en sus redes sociales: "Me uno a la población en la condena y total rechazo al tráfico de influencias y corrupción en la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 hoy presentada en Villa de Cos. Estos hechos lastiman la confianza de los zacatecanos".

Minutos más tarde, a las 22:15 horas, Verónica Díaz Robles, delegada de los Programas para en Desarrollo en Zacatecas del Gobierno de México, también utilizó sus redes sociales para tratar de justificar esto hechos, en donde reconoce que "la Estrategia Nacional de Vacunación está diseñada para comenzar en los lugares más remotos y para atender a la población adulta mayor que son menos favorecidos", pero a la par confirma que, en el transcurso del día, recibió información de un centro de vacunación instalado en el municipio de Villa de Cos, a donde estaban acudiendo personas que no son residentes de ese municipio.

Incluso, menciona que omite sus nombres "por respeto y para no abonar al linchamiento perverso del que seguramente han sido objeto".

Sin embargo, en su escrito justifica este hecho, al referir que como coadyuvantes de la política de salud pública, están impedidos para negar la atención a las personas adultas mayores que acudan a los centros de vacunación y que cumplen con el único requisito de tener más de 60 años de edad que los hace acreedores de la vacuna.

Además de señalar que los servidores de la nación solo son los encargados de la logística en cada punto de vacunación, por ende, no están facultados para autorizar, ni aprobar quien sí o quien no recibe la vacuna y remata diciendo que "no abonaremos a la polarización social" y exige cese la infodemia.