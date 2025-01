Protesta de Migrantes en Tijuana contra Deportaciones

TIJUANA, BC.- Con nalgadas y cinturonazos, deportados, migrantes y representantes de organizaciones no gubernamentales, castigaron a una piñata de Donald Trump por "hacer berrinches como niño" para ordenar que se detenga la migración hacia Estados Unidos con el cierre de CBP One y amenazar con deportaciones masivas.

"Baby Trump porque te comportas como niño hay que darte nalgadas. Así es como nos enseñaron a los mexicanos a castigar, con unas nalgadas. Arrepiéntete de tu mal proceder, eres un niño caprichudo", lanzaron los asistentes antes de nalguear a la figura de cartón.

Frente al muro fronterizo de Playas de Tijuana, también llamaron a boicotear a Estados Unidos en un "día sin latinos" con el que, mañana, planean no ver la transmisión de la toma de la presidencia de Donald Trump, no comprar productos importados y no asistir al trabajo para resaltar la importancia del apoyo de los mexicanos en actividades comerciales.

"Es importante que el presidente electo entienda que ese programa (CBP One) sirve para que la comunidad entre de forma ordenada y segura, no lo contrario. (...) Si lo quita va a suceder algo más grave, la comunidad corre mucho riesgo al entrar de forma irregular.

"Asimismo, decimos no a las deportaciones masivas. No podemos comprender cómo es posible que ahora la tomen contra la comunidad de migrantes. Lamentamos estas decisiones", indicó Jesús María García, director del albergue Juventud 2000.

En el muro los deportados también ataron carteles con leyendas como: "No somos el patio trasero de Estados Unidos", "Cooperación sí, subordinación no" y "Fuera Trump". Al frente de los mismos ondearon banderas de México para pedir respeto a la comunidad mexicana.

La mayoría de los asistentes forma parte de un grupo de deportados de Estados Unidos en los últimos meses de 2024. Entre ellos se encuentra el señor José, originario de Michoacán, quien hace 10 años migró a Houston huyendo de la violencia en su municipio de origen y, tras la muerte de su esposa, fue deportado por las autoridades americanas de migración.

Como él, llegaron un par de familias con niños menores de edad, hombres que viajaron desde estados como Guerrero y Oaxaca y personas en solitario que fueron separadas de sus familias en estados fronterizos del país vecino cuando los deportaron hace unas semanas.

"Con las deportaciones se va a incrementar la vulnerabilidad de la comunidad migrante. Hay células delictivas en toda la franja fronteriza dedicada al secuestro de migrantes deportados. Hay otros peligros para su seguridad porque migran en condiciones ilegales.

"No podemos permitir que se nos menosprecie, que se ignore la realidad de la comunidad migrante porque nuestra gente es la que les levanta las cosechas. ´¿Quiénes son los trabajadores esenciales que los rescataron en la pandemia?´, ´¿quiénes son los que están ahorita apagando los incendios?´ (...) El mexicano y el migrante de otro país arriesga su vida al cruzar, por eso pedimos respeto", pidió Hugo Castro, coordinador de la coalición S.O.S. Migrantes.

Con estos reclamos los asistentes apalearon al Donald Trump de cartón. Le dieron patadas, puñetazos, palazos y cinturonazos. Incluso pidieron quemarlo, pero la acción no se realizó pues se prometió que dependiendo de las condiciones migratorias que imponga mañana, en el primer día de su mandato, se prenderá en llamas o no la piñata.

Las organizaciones también pidieron al gobierno federal y locales crear un plan de emergencia para contener las implicaciones de que se cancele CBP One y se inicien las deportaciones masivas.