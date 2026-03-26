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Derrame inició el 11 de febrero, señalan ONG´s

Por El Universal

Marzo 26, 2026 03:00 a.m.
A
Derrame inició el 11 de febrero, señalan ONG´s

Ciudad de México.- El derrame petrolero que afecta al golfo de México habría iniciado entre el 11 y 17 de febrero en una embarcación cerca de la plataforma Abkatún, en Campeche, informaron organizaciones ambientalistas.

En un comunicado, firmado por 37 organizaciones, señalaron que, "de acuerdo con el análisis de imágenes satelitales, entre el 6 y el 10 de febrero una embarcación permaneció en una zona cercana a la plataforma Abkatún (Lat: 19.2740, Lon: -92.2362), donde habría comenzado el vertido de aceites o crudo en cantidades inicialmente pequeñas. A partir del 11 de febrero, la descarga se intensificó, lo que aumentó significativamente el volumen del derrame.

"Para el 13 de febrero, el vertido era claramente visible y al menos cinco embarcaciones adicionales realizaban labores de contención. El 14 de febrero, la mancha alcanzaba aproximadamente 50 km², equivalente a más de mil veces la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. El derrame continuó activo al menos hasta el 17 de febrero, dispersándose posteriormente debido a factores como las corrientes marinas y las condiciones meteorológicas, lo que favoreció su llegada gradual, dispersa y sostenida durante las últimas tres semanas a las costas de Tabasco y Veracruz", explicaron las organizaciones.

A 25 días de que se reportó el derrame en las costas del sur de Veracruz, el gobierno federal anunció acciones para combatir la presencia del crudo, el cual ya se extendió hasta las playas del norte del estado, algunos municipios de Tabasco y partes de Tamaulipas.

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