Desafuero contra García Cabeza de Vaca no es venganza política: Santiago Nieto

La solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados por enriquecimiento ilícito, no es una venganza política, afirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo.

"Respecto al tema del señor Cabeza de Vaca, lo que plantearía es que nosotros no tenemos ningún tipo de investigación que sea con algún posicionamiento de naturaleza política", declaró durante la presentación de la guía antilavado que habrán de aplicar los bancos y entidades financieras durante el proceso electoral.

Afirmó que se actuó con absoluta imparcialidad, como siempre, cumpliendo bajo los parámetros de las autoridades.

Nieto Castillo respaldó las afirmaciones del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, que hizo este miércoles por la mañana.?"Respeto al fiscal, y el fiscal ha mencionado que no hay ninguna venganza política en este caso; siempre que haya uno que sea del conocimiento de las autoridades, hay consecuencias", destacó.

Sobre si existen algunas acciones de parte de la UIF en contra de la Emma Coronel –la actual esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán-, recordó que hay un requerimiento del 2015 por parte de la entonces Procuraduría General de la República.

Además, otra del 2017 y en el 2019, en la que se hizo una denuncia en contra del Cártel de Sinaloa y se realizó un acuerdo de bloque que involucra a 230 personas vinculadas con dicho cártel de personas físicas y morales relacionadas con la señora Coronel.

De tal manera, que al ser bloqueada desde el 2015, ya no tenía operaciones financieras, puntualizó.