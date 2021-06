"Desaparece" el otro perro ubicado dentro del socavón en Puebla

El perro que ayer fue localizado en el fondo del socavón del municipio poblano de Juan C. Bonilla, no ha podido ser localizado por elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Secretaría de Seguridad Pública.

Tras un vuelo con dron y una inspección ocular del personal de la SSP, ya no aparece el can ubicado por grupos ambientalistas en el socavón de Santa María Zacatepec, y quienes habían solicitado a autoridades su rescate.

Las autoridades consideran que existe la posibilidad que el perro haya salido sin ayuda por una pendiente que se encuentra en la zona; sin embargo mantienen la búsqueda del animal.

"Tras realizar un vuelo con dron y una inspección ocular nuestro personal, no se localizó al perrito que se reportó en redes que habría estado dentro del socavón en Juan C. Bonilla".

--Creen no cayó accidentalmente

Existe la posibilidad de que haya salido sin ayuda por una pendiente que se encuentra en la zona", informó la dependencia estatal.

La Unidad de Rescate y Soporte Vital Animal URSVA, compartió el video ayer y alertó de la presencia de un tercer perro, dos de los cuales fueron rescatados a principios de junio.

La secretaria de Gobernación estatal, Ana Lucía Hill informó que todo parece indicar que el animal no cayó accidentalmente, sino que bajó por unos escalones que se forman de manera natural.

"No cayó, se formó una especie de escalón que pareciera que el perro entró solo al socavón", afirmó la funcionaria estatal.

En tanto, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta indicó que todo parece indicar que entró sólo a tomar agua y volvió a salir, pero expuso que mantendrán vigilancia para ver si aparece.

"Hoy que dimos instrucción de empezar a sacarlo, se encontró que ya no estaba el perrito escondido en una de las cavernas del socavón y estaremos pendientes para poder extraerlo, pero lo más probable es que así como entró por su propia voluntad salga mañana".