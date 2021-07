Desaparecen 4 menores tras asistir a carrera de motos en Sinaloa

Familiares de cuatro adolescentes, entre ellos los hermanos Jesús Vicente y Kevin de 15 y 13 años de edad, exigieron a la Fiscalía General del Estado que acelere las investigaciones de su paradero, en virtud que desaparecieron hace 22 días luego de asistir a una carrera de motos en el poblado de Mojolo, en Culiacán.

La tarde del pasado lunes 14 de junio, Gerardo Esteban Urbano Sánchez de 15 años de edad, Joshua Antonio Jurado Morgan de la misma edad, vecinos de la colonia Bicentenario, en una moto, esperaron a sus acompañantes.

Kevin Alfredo Valdez Meza de trece años de edad, ese mismo día, junto con su hermano Jesús Vicente Valdez Meza de 15 años, salieron a las tres de la tarde, en una motocicleta, de su casa, en la colonia Jesús Valdez, en Culiacán para unirse a sus otros dos amigos que los esperaban para ir a una carretera de motocicletas.

La madre de Gerardo Esteban expuso que en la Fiscalía General del Estado no les dan datos sobre su paradero y el de sus amigos, lo que se le hace muy extraño que cuatro adolescentes, sin vicios, ni inmiscuidos en actividades ilegales hayan desaparecido.

Dio a conocer que solicitó el apoyo de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos no gubernamental y de grupos de rastreadoras, para recabar datos y testimonios, sobre lo que le sucedió a su hijo y sus tres acompañantes, los cuales no aparecen.