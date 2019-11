Desaparecen cuatro niños al día y tres más son asesinados: Redim

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) aseguró que en nuestro país desaparecen diariamente cuatro niños, niñas y adolescentes, además de que otros tres son asesinados al día.

En el marco del 30 aniversario de la creación de la Convención sobre los Derechos del Niño, la ONG reclamó que esto ha sido provocado por la militarización de la seguridad pública y porque las autoridades no han llevado a la práctica las legislaciones que protegen a los menores de edad.

La Redim expresó que desde el año 2000 se han presentado siete mil casos de jóvenes desaparecidos y otros 21 mil han sido asesinados.

"Aun cuando habitan el país 39.8 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años (...) ellos y ellas no reciben un trato igualitario. La inversión en la infancia no supera ocho puntos del Producto Interno Bruto (PIB). El Estado Mexicano ha ignorado las distintas recomendaciones internacionales para enfrentar la crisis institucional de derechos humanos que se vive en todo el territorio nacional", lamentó la Redim en un comunicado.

Además, criticó que la administración de Andrés Manuel López Obrador sigue "negando la crisis de derechos humanos" de los jóvenes, lo cual impide que sean atendidos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también hizo un pronunciamiento sobre el tema, e hizo un llamado a eliminar cualquier tipo de violencia contra este sector de la población.

"La violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes no es inevitable, pero mucho depende de que las leyes y normas se apliquen, de que existan políticas definidas de protección y de la comunicación y la promoción de esas leyes y esas políticas; se trata, en suma, de cambiar toda una cultura y de sensibilizar a toda la sociedad desde las familias y las comunidades", señaló la institución.

La CNDH enumeró los males que aquejan a los menores de edad: incremento en los problemas de salud por la contaminación ambiental; el sobrepeso, la obesidad y la discriminación; la trata de personas; la desaparición; la explotación sexual y laboral, y los homicidios generados por la presencia de grupos de crimen organizado.

"Al cumplirse el 30 aniversario de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, esta Comisión Nacional destaca que México cuenta con un marco normativo de vanguardia en materia de niñez y adolescencia y, sin embargo, el principal problema radica en su falta de cumplimiento, y por ende en una precariedad en el cumplimiento de los derechos", concluyó el organismo presidido por Rosario Piedra.