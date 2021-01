Desaparecen matas de marihuana en San Lázaro

Solamente el hoyo quedó en uno de los jardines de la explanada principal de la Cámara de Diputados, donde un morenista "sembró" una planta de marihuana en diciembre del año pasado.

El pasado 10 de diciembre, el diputado federal de Morena Sergio Pérez sembró una planta de marihuana en la explanada principal de San Lázaro, en el marco de la discusión y posible aprobación de la despenalización del cannabis en el país.

Incluso, ese jueves el legislador originario del Estado de México estuvo acompañado de distintos activistas en pro del cannabis y argumentó que esa plantación no era para fomentar su consumo, y reveló que la propia presidenta de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri, le otorgó el permiso para plantarla.

Aquel jueves, Pérez no hizo una plantación de la mata tan profunda en el jardín de la Cámara, más bien la dejó en una maceta y así adornaba el entorno; sin embargo, en los siguientes días desapareció.

En aquella plantación, Pérez lamentó que no se haya podido aprobar la minuta que permitía el uso lúdico de la marihuana antes del 15 de diciembre, pero celebró que se aprobará una mejor legislación el próximo mes de febrero en la Cámara de Diputados.

"Va a ser la primera planta que va a estar sembrada y mi intención es ponerla en el jardín central como una manera de rendir un honor a todos aquellos que han tenido esta lucha durante muchos años (...) Me declaro abiertamente pro cannabis y procuraré que se cumplan con los siguientes objetivos, porque para una despenalización esta parte es muy necesaria", dijo.

No es la primera. El 8 de diciembre, Sauri también reveló que el 26 de noviembre integrantes del Movimiento Cannábico le regalaron una planta de marihuana en el contexto del debate y posible aprobación de la minuta para despenalizar el uso de la marihuana.

En aquella ocasión, se le preguntó a la exgobernadora de Yucatán: "¿Qué pasó con su mata?", y reveló que "desapareció" y descartó decir en dónde la había dejado; agregó que ingenua pensó: "Me la van a cuidar, le van a echar su agüita". Al final desapareció.

Posponen minuta. El 10 de diciembre, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que se decidió posponer la aprobación de la minuta que le enviaron los senadores para permitir el uso lúdico de la marihuana, y este tema se trataría en febrero próximo.

Mier Velazco informó que San Lázaro solicitó a la Corte una nueva prórroga para cumplir el mandato de aprobar la ley.