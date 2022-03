"Desaparición de escuelas de tiempo completo, un terrible retroceso": PRI

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- Rubén Moreira Valdez coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, aseguró que "es un terrible retroceso" retirar las escuelas de tiempo completo, ya que golpea la economía familiar, a las mujeres, padres de familia y menores, "además de romper con la aspiración de que tengan más horas de clases, que es lo que requiere el país".

Entrevistado luego de participar en la inauguración del foro "Libertad Académica y Autonomía Universitaria en Riesgo: Los Agravios", el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sostuvo que con esa medida los tiempos escolares se reducen a cuatro horas de intercambio intelectual, que puede traducirse en un daño irremediable para nuestros jóvenes.

Tras señalar que como consecuencia de la pandemia se tendrá por lo menos una generación donde no haya solidez en algunos conocimientos académicos si no se hace algo acertado, el legislador priista evidenció que esta decisión también lastima a muchos hombres quienes recogen a sus hijos: "Deberíamos aspirar a que todas las escuelas fueran de tiempo completo como sucede en Estados Unidos y otros países del mundo".

Al respecto, la diputada priista Blanca Alcalá aseguró que es un golpe lamentable a la autonomía de las mujeres, que contrasta con los discursos en su favor que se dan en el mes de marzo.

"Este es un gran retroceso que va impedir que ellas tengan trabajo y, por supuesto, en la calidad educativa que reciben sus infantes", subrayó.

Por ello, exhortó a las y los legisladores de Morena y sus aliados a recapitular este problema social y también que se vea reflejado en el presupuesto, "porque en los últimos tres años se ha observado un decremento en muchas áreas y, de manera particular, en lo que implica el programa de las escuelas de horario completo".

En su participación en el foro universitario, Rubén Moreira manifestó su preocupación por que desde el Estado "se condene tener aspiraciones y se agreda a las universidades", lo que atenta contra el futuro de la nación, por lo que enfatizó que el mayor enemigo de los actos autoritarios "es el pensamiento".

En el evento intervinieron los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks y Mario Riestra Piña, así como el académico de la UNAM, Antonio Lazcano.