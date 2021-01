Desarticulan célula de "Sangre Nueva Zeta"

Con apoyo de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) desarticuló una célula del grupo criminal "Sangre Nueva Zeta", dedicado al robo de combustible, secuestro y extorsión, asentada en San Martín Texmelucan, y encabezada por Jalit "C", "Mamer".

Al cumplimentar nueve órdenes de cateo en domicilios de Puebla, Tlaxcala, Campeche y Morelos, los elementos federales detuvieron a Jalit "C" y cuatro de sus presuntos operadores identificados como Juan Antonio "G", "Barbas" y/o "Negro" y/o "El señor de la B"; Erick "E", "Chaneque" y/o "Cheneque"; Eduardo "P", "El R" y/o "Rambo"; Rubén "A", quienes desde 2020 contaban con orden de aprehensión girada por un juez del Estado de México, con residencia en Almoloya, por el delito de delincuencia organizada.

Tras ubicar los domicilios en los que operaba el grupo criminal, los agentes ministeriales y guardias nacionales procedieron a ejecutar las órdenes de cateo obtenidas de un juez de Distrito, informó la FGR.

En una primera acción, se detuvo en Ciudad del Carmen, Campeche, a Juan Antonio "G", "Barbas" y/o "Negro" y/o "El señor de la B" a quien se le aseguró un arma de fuego corta, una bolsa con polvo blanco con características propias de la cocaína, dos teléfonos celulares y tres cajas de cargadores de armas de fuego.

En el municipio de Hueytamalco, Puebla, fue ubicado y capturado Jalit "C", mientras que en la ciudad de Puebla se detuvo a Erick "E.

En un domicilio, ubicado en la carretera federal Chekubul-Chicbul-Escárcega, poblado Chicbul, El Carmen, Campeche, los elementos federales aseguraron 17 vehículos, cartuchos de diferentes calibres y un cargador para cartuchos.

Según la FGR, en Ixtacuixtla de Mariano de Matamoros, Tlaxcala, se detuvo a Eduardo "P", "El R" y/o "Rambo", en posesión de dos armas de fuego largas, cartuchos, dos vehículos, motocicletas, cinco teléfonos celulares, dos tabletas y unas esposas.

En Yecapixtla, Morelos, elementos de Guardia Nacional lograron la detención de Rubén "A", quien contaba con orden de aprehensión vigente, por lo que fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano).

De acuerdo con la investigación ministerial, los detenidos tenían su centro de operación en San Martín Texmelucan, Puebla, donde la célula criminal mantiene el control del robo de combustibles, robo a transporte de carga, extorsión, narcomenudeo, secuestro, cobro de derecho de piso.

Los habitantes pagan cuota por utilizar la toma clandestina para el robo de combustible a Petróleos Mexicanos, aquellos que se niegan son levantados para golpearlos o matarlos, según las indagatorias.

Los detenidos fueron recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.