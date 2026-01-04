logo pulso
Descarrilamiento de tren en Nogales con carga de jarabe de maíz

Protección Civil y autoridades trabajan en conjunto tras el descarrilamiento del tren con jarabe de maíz en Nogales.

Por El Universal

Enero 04, 2026 01:44 p.m.
A
FOTO: EL UNIVERSAL

NOGALES, Son., enero 4 (EL UNIVERSAL).- Tras el descarrilamiento del tren en Nogales con carga de jarabe de maíz, la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) informó que no se reportaron personas lesionadas ni riesgos para la población.

El percance ocurrió durante la madrugada de este domingo 4 de enero en el sector Agua Zarca, a la altura aproximada del kilómetro 21.

La coordinadora de la Unidad Municipal de Protección Civil, Julia Guadalupe Ochoa, explicó que el incidente involucró varias unidades ferroviarias, algunas con carga de jarabe de maíz, material no considerado peligroso, así como unidades vacías.

"Desde el primer momento se activaron los protocolos de atención y verificación, confirmando que no hubo personas lesionadas ni presencia de materiales peligrosos. La situación se encuentra bajo control", señaló.

En el lugar se contó con la participación y coordinación de Protección Civil Estatal, Seguridad Pública Municipal, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Guardia Nacional (GN), específicamente en su área de Vías de Comunicación, quienes realizaron labores de resguardo, evaluación y apoyo interinstitucional.

Ochoa informó que la empresa Ferromex asumió de manera inmediata la responsabilidad de los movimientos, maniobras operativas y seguimiento técnico del incidente.

"Ferromex ya se encuentra a cargo de las acciones correspondientes. Por parte de Protección Civil Municipal mantenemos monitoreo preventivo y coordinación permanente con las demás autoridades", agregó.

La Unidad Municipal de Protección Civil reiteró que no existe riesgo para la comunidad, y que cualquier información adicional será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales.

