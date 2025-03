Descarta Sheinbaum que EU haya solicitado "narcopolíticos"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que Estados Unidos haya solicitado hasta ahora la presentación de políticos mexicanos relacionados con el narcotráfico, tras la entrega que se hizo de 29 capos en días pasados.

Al ser cuestionada en su conferencia mañanera de este viernes 7 de marzo en Palacio Nacional si Estados Unidos ha solicitado la presentación de algún político mexicano con vínculos con grupos de la delincuencia, la presidenta respondió: "No que tenga conocimiento".

"Si hubiera esta solicitud de presentar a algún político mexicano, ¿el gobierno de México lo haría o cuál sería el procedimiento?", se le preguntó.

"Son decisiones que se toman, pero no por el gobierno sino por un fiscal o por un caso en particular, no nos adelantemos", dijo al mencionar el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad con el expresidente Felipe Calderón.

Indicó que, si hay una investigación, la hace la Fiscalía General de la República.

Después de que el pasado 3 de marzo la Casa Blanca insistió en una "relación intolerable" entre el Gobierno de México con narcos, la titular del Ejecutivo federal comentó que en la llamada de ayer con Trump no pudo manifestarle su desacuerdo.

"Ayer en particular ya no hablamos de eso, yo se lo planteé en la tercera llamada porque ya lo habían publicado, lo que sí es un hecho es que si hay una negociación, un acuerdo, hay reconocimiento incluso, pues el comunicado de la Casa Blanca no tiene mucho fundamento".

"Porque si hay un acuerdo entre la presidenta y el presidente de Estados Unidos, pues digamos, tácitamente se está reconociendo que no hay este tema", dijo.

Agregó que se seguirá defendiendo la soberanía de México.

Sheinbaum resalta la economía de México

Después del nuevo freno a los aranceles que acordó con el presidente estadounidense Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la economía de México está fuerte y mencionó que se presentó una "pequeña devaluación", pero "fue de centavos".

En su conferencia mañanera de este viernes 7 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que al 2 de abril, fecha de la suspensión de los aranceles, "puede pasar cualquier cosa".

"La economía de México está fuerte y se reflejó en el peso, aun cuando se anunciaron 25% de aranceles. Pues sí hubo una pequeña devaluación, pero fue de centavos, ni siquiera llegó a los 21 (pesos), eso habla de confianza en la economía mexicana", declaró.

Recordó la titular del Ejecutivo federal que también está el tema del acero y el aluminio, "que ese viene el 12 de marzo".

Mencionó que para 2026 se tiene programada la revisión del T-MEC y apuntó que es muy probable que se vaya avanzando, ante las reuniones con los funcionarios de Estados Unidos.