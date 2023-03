Descarta Dante Delgado coalición con PAN y PRI para 2024

MONTERREY, NL, marzo 27 (EL UNIVERSAL). – Dante Delgado Rannauro, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, expresó que sería absurdo que en las elecciones de 2024 fueran en alianza con el PAN y el PRI, porque ambos están acostumbrados a hacer triquiñuelas como se ha demostrado en Nuevo León.

Por otro lado, aunque cuestionó que Morena haya actuado "sin recato ni prudencia" al proponer a los aspirantes a nuevos consejeros del INE cuestionados por su cercanía, sugirió no se les descalificase por adelantado, pues buscar personas imparciales no es garantía de que así resulten en ningún caso.

Se preguntó a Delgado Rannauro si MC iría en coalición con los partidos de Va por México que integran el PAN, el PRI y el PRD, proponiendo a Samuel García o Luis Donaldo Colosio para encabezar el frente opositor.

Al respecto señaló: "Lo hemos dicho claramente, MC está construyendo una opción nacional, además ustedes ven cómo se comportan los partidos tradicionales aquí (el PAN y el PRI en el Congreso de Nuevo León), sería absurdo imaginar que pudiéramos tener puntos de coincidencia con quienes realizan una vieja política y que están acostumbrados a hacer triquiñuelas, aquí las estamos viviendo".

Además, mencionó "Samuel (García) ha dicho que tiene un claro compromiso con Nuevo León por seis años; tiene una juventud y un ímpetu que le va a permitir ponerlos al servicio de Nuevo León y desde luego (trabajará) en estar preparado mejores condiciones para escenarios futuros".

Y en el caso de Luis Colosio, alcalde de Monterrey, dijo el coordinador nacional de MC, "no se le debe presionar, cada quien debe tomar sus decisiones". Asentó que MC irá cumpliendo con todo lo que establece la legislación vigente como elaborar su plan de gobierno, y el cinco de diciembre "tendremos oportunidad de sacar adelante la candidatura presidencial del partido".

Al preguntarle si irían con Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, dijo que es uno de los que podría ser el abanderado naranja, pero hay varios, "tenemos mujeres y hombres muy valiosos.

Al encabezar el Segundo Seminario sobre Desarrollo Industrial y Comercio para la construcción de la Agenda Ciudadana 2024, que se decidió realizar en Santa Catarina, para destacar la importancia que tiene para el estado y el país, la instalación de una fábrica de Tesla en dicho municipio, Delgado Rannauro arremetió en entrevista contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues afirmó que así como descalificada al INE, violentando la división de poderes, "ahora se atreve a descalificar a la Suprema Corte que representa a uno de los poderes de la Unión, lo que constituye un acto verdaderamente irreverente".

Ante ello, expresó MC, le pide al Presidente se recate, que asuma la enorme responsabilidad de representar a todo el pueblo de México y que en términos constitucionales acepte que el Poder Judicial de la Federación es el equilibrio entre los poderes, y "precisamente quiero desde aquí enviar un saludo de respeto y solidaridad a los ministros de la Corte, que no se dejen intimidar, que ellos sepan que tienen un compromiso superior con el pueblo de México y que todos los actos arbitrarios, provengan de donde provengan tienen que delimitarlos".

Es impropio seguir insistiendo en cometer errores, pues no le conviene a nadie profundizar en esa situación, dijo Delgado y agregó que los cuestionamientos de que la mayoría de los aspirantes para integrar el consejo general del INE, estarían relacionados con Morena, hablan "de que no hay recato y no hay prudencia", pues antes siempre se buscó que hubiera personas relativamente imparciales.

Admitió el líder de MC, "eso no es ninguna garantía en ningún caso, pero es la primera vez que de manera tan abierta se presentan así candidaturas".

Ante la pregunta de si por ese hecho "el INE está en riesgo", señaló Delgado Rannauro: "No está en riesgo por varias razones. Primero, démosle su lugar, su independencia y los criterios a todos los ciudadanos, no tienes por qué descalificar ex ante (antes del suceso).

"A todas las personas se les califica por sus hechos, por los resultados, ustedes mismos lo ven con sus notas ante las personas que evalúan su trabajo; en función de ello yo sugiero que no se descalifique (a priori), porque hay una gran acción que es la que se va a resolver por parte de la Corte, si el gobierno la impugna le tocará a la Segunda Sala resolver en definitiva la impugnación del Ejecutivo, pero el hecho es que al ser tan manifiestamente inconstitucionales las normas, yo no tengo ninguna duda que habrá de ratificarse (la suspensión del Plan B".

Y me atrevo a anticipar que por unanimidad se desechará el planteamiento del Ejecutivo y esto quiere decir que van a estar vigentes las normas con las que se han llevado adelante los últimos procesos electorales y que además se garantice la inmediatez del resultado electoral del 2024 para presidente, diputados, senadores, así como de gobernadores en nueve entidades, señaló el dirigente nacional de MC.

Recalcó que "con ese solo hecho se le dará una tranquilidad a la sociedad nacional porque será el mismo día en el que se canten los resultados" de la jornada electoral.

Asimismo, dijo que no estará en riesgo el INE porque la propia ley establece que todos los que lleguen al nuevo consejo general tienen que ser renovados a más tardar cada nueve años, lo cual permite que lleguen nuevas personas que tendrán que apegarse a la normatividad existente y cumplir con sus disposiciones. Por ello, insistió, "yo en lo personal no quiero descalificar ex ante a ninguna persona".

Por último, señaló que, si se desecha en definitiva el Plan B, "va a prevalecer el actual sistema electoral que fue construido con la participación de todos los sectores y opiniones de académicos, al contrario de una iniciativa del presidente que parte únicamente de su visión y de los suyos, pues no fue consultada con ningún sector".