Descarta infiltración del crimen organizado en el gobierno del Edomex

Ante las recientes detenciones de integrantes de diversas bandas del crimen organizado en el Valle de Toluca, el secretario General de Gobierno del Estado de México, Luis Felipe Puente Espinosa, descartó que el crimen organizado se haya infiltrado en los gobiernos municipales del Estado de México.

Reiteró que la operación o presencia de dichas células en las demarcaciones deben denunciarlo las autoridades municipales, pero aseguró que no cuenta con datos que revelen la intromisión de esas células delincuenciales en los gobiernos locales.

En entrevista al término de la comparecencia ante el pleno legislativo, cuestionado sobre el avance en la presencia del crimen organizado en el Valle de Toluca, luego de la aprehensión de 17 integrantes de las bandas El Cerrillo y La Línea, así como el hallazgo de cinco cadáveres en dos inmuebles de la zona norte de Toluca, las denuncias en San José del Rincón, y la aprehensión de autoridades municipales vinculadas con delitos como la extorsión o privación ilegal de la libertad, Puente Espinosa respondió que hasta ahora no tiene datos que reporten la intromisión del crimen organizado en las administraciones locales.

Amplió que en el caso del delito de extorsión del que son víctimas algunos comerciantes de pollo, tortillas, materiales de construcción, sobre todo en la zona sur y que ha reconocido la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM), cometido por integrantes de células criminales, que establecen precios y ordenan con qué proveedores trabajar, el secretario afirmó que es una situación que puso sobre la mesa la FGJEM, toda vez que no había denuncia de las víctimas por temor, por ello, "a través del 911 convocamos, para que la gente denuncie este tipo de extorsión, y se ha aumentado la denuncia, a partir de ello, hacemos los análisis que permitan una acción directa contra los responsables".

Afirmó que, por ejemplo, a más tardar en el mes de abril concluirán los trabajos en los mil 600 kilómetros de los caminos del sur del estado, en los que se desarrolla el reencarpetado, toda vez que en ellos, debido a sus condiciones, debían circular a menos de 15 kilómetros por hora y por eso había mucha inseguridad, aunado a que la policía estatal o la Guardia Nacional tardaban en llegar a una llamada de auxilio.

En el caso de la zona norte de Toluca, precisó que la semana pasada participaron en una mesa de coordinación con el alcalde Raymundo Martínez Carbajal, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad mexiquenses, para coordinar acciones de inteligencia con la finalidad de hacer un análisis sobre "las causas que han llevado a esta condición".

Señaló que en dicha zona ya está la presencia de la Guardia Nacional, de acuerdo a lo establecido en las mesas de seguridad, aunque añadió que en diversas regiones de la entidad han ampliado la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero desconoció la cifra de efectivos.

"Ha habido cambios, hay presencia de la Guardia Nacional y de la Sedena, la verdad está agradecido el gobernador (Alfredo del Mazo) por el incremento operativo" y reconoció que al ser diversos puntos o regiones, sí se requieren más de 100 efectivos, que fue la última ampliación que realizaron las fuerzas federales, quienes se suman a los operativos con la Guardia Nacional, la secretaría de seguridad estatal, además de la Fiscalía de Justicia mexiquense.