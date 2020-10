Descarta Sheinbaum regresar a semáforo rojo en la CDMX

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que el día de mañana se anuncie el regreso del semáforo rojo en la capital; no obstante, se analizan algunas posibles restricciones a sectores económicos.

"No vamos a pasar a semáforo rojo mañana, estamos evaluando alguna posibilidad de restricción en algunos horarios, lo estamos evaluando a partir del incremento no solo en la hospitalización, sino, en ingresos hospitalarios", comentó.

Explicó que hoy se está haciendo este análisis, en coordinación con el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, en el tema de semaforización, pero no se pasa a semáforo rojo.

"Entonces no pensamos pasar a semáforo rojo y estamos evaluando medidas de mayor restricción mañana y si no, si sigue aumentando la próxima semana, ya tendríamos que hacerlo la próxima semana. Estamos tomando las medidas con toda responsabilidad, sin ninguna presión, poniendo siempre en balance la actividad económica, los empleos, los ingresos familiares y la protección de la salud", dijo.

Las muertes por la Covid-19 en México superan ya los decesos por cáncer (tumores malignos) que se registraron en 2019 en el país, de acuerdo con las cifras reportadas este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el organismo, el año pasado se registraron 88 mil 680 fallecimientos por cáncer en México, mientras que este año tan sólo la Covid-19 ha cobrado ya la vida 90 mil 309 mexicanos.

"Aún no se pueden retomar nuevas actividades en la CDMX"

Pese a la solicitud de empresarios de eventos sociales para que se reabran sus espacios, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que todavía no se pueden retomar nuevas actividades, pues los casos de Covid-19 siguen en aumento.

"Por el momento desafortunadamente no se puede, estamos todavía en naranja con alerta, el día de mañana presentaremos el semáforo, pero esta semana crecieron un poco las hospitalizaciones. Desafortunadamente todavía no se pueden abrir estas actividades", dijo.

Lo mismo ocurre con algunos corporativos, quienes también han solicitado reabrir oficinas, por lo que expuso que ya se están preparando los protocolos, para que, una vez que haya la posibilidad, se reactiven estos sectores.

"Muchos empresarios de oficinas nos han buscado para que se puedan abrir, lo que hacemos es: preparamos los protocolos para el momento que se pueda, pero en la próxima no tenemos pensado abrir ninguna nueva actividad", puntualizó.

