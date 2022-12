Descartan ataque armado contra el comunicador Flavio Reyes en Chiapas

A-AA+

No fue un ataque armado en contra del comunicador Flavio Reyes de Dios, sino un accidente de tránsito que ocurrió en el municipio de Palenque, en el norte de Chiapas, informaron fuentes oficiales.

Explicaron que al momento que trascendió la información, el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito, le pidió a Flavio Reyes de Dios que interpusiera demanda, pero desistió de acudir a las oficinas de la dependencia.

Lo que informó al Ministerio Público el comunicador, es que "no fue un ataque a balazos", sino un incidente de tránsito, al momento que Flavio Reyes de Dios viajaba en su vehículo y una camioneta lo embistió y como consecuencia "lo sacó de la cinta asfáltica".



Al momento que el vehículo en el que viajaba el comunicador quedó en la cuneta, pidió ayuda de agentes de Tránsito, pero el vehículo que había provocado el accidente no apareció.

Por la mañana del sábado la información que circuló es que Flavio Reyes de Dios había sido atacado a balazos por desconocidos y compararon este hecho como el que le había ocurrido a Ciro Gómez, en Ciudad de México.