Descartan injerencia de "Alito" Moreno en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- Luego de la reunión privada que sostuvieron el martes pasado el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, y el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, senadores priistas críticos del dirigente partidista descartaron que pueda intervenir en decisiones que sólo conciernen a la Cámara Alta.

El coordinador de la bancada tricolor, Miguel Ángel Osorio, quien guardó silencio casi 24 horas después de haber sido ignorado por el dirigente priísta en su encuentro con el senador Monreal, negó que la decisión de Morena de convocar a las comisiones dictaminadoras para que discutan y voten la minuta del Plan B haya sido resultado de la visita de Moreno Cárdenas al Senado.

"No sé a qué vino el dirigente, yo no estaba enterado, para que quede claro, y yo respeto el acuerdo con mis compañeras y compañeros y las cosas del Senado las vemos en el Senado. Y no, seguramente no estaban ustedes enterados, pero desde la semana pasada, antepasada, veníamos trabajando para que ya se hiciera esta convocatoria a las comisiones para poder hablar de este Plan B", afirmó.

Por su parte, la senadora Claudia Ruiz Massieu manifestó que sólo los senadores deciden cómo votar y en el caso de la minuta del Plan B y la elección de magistrados electorales, votarán conforme se acuerde entre todo el grupo parlamentario y el Bloque de Contención, integrado por PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, PRD y Grupo Plural.

La exsecretaria de Relaciones Exteriores dijo que el único lugar del Congreso donde valen los votos de Alejandro Moreno es en la Cámara de Diputados, donde ocupa una curul.

"La verdad es que somos los senadores los que votamos. El dirigente del PRI es diputado y él emite su voto en la Cámara de Diputados. Nosotros los senadores del PRI votamos aquí y aquí es donde acordamos el sentido de nuestro voto, y en consecuencia emitiremos ese voto conforme lo acordemos entre nosotros y con el Bloque de Contención", enfatizó.