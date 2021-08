Descartan que agencia aduanal recaude IVA

La nueva Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) no recaudará el IVA que se genera en los 49 puntos de revisión ubicados en puertos, zonas fronterizas y al interior del país.

Esta facultad de cobrar el IVA en las aduanas, que en lo que va del año dejó ingresos por 172 mil 500 millones de pesos, la conservará el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De todos los ingresos que se obtienen a través de ese gravamen, 75% proviene de operaciones aduaneras, con lo cual es en un pilar fundamental para la administración tributaria.

ANAM sólo se encargará del cobro del impuesto general de importación y del general de exportación, así como del derecho de trámite aduanero.

De acuerdo con el plan de transición SAT-ANAM, se reasignará a ese órgano las funciones de inspección y vigilancia en las aduanas de México que tenía el SAT.

La nueva agencia se encargará del cobro y determinación de contribuciones al comercio exterior. Es decir, únicamente de los gravámenes generales de importación y exportación que pagan los contribuyentes amparados por un pedimento o documento electrónico en la aduana por la entrada o salida de bienes y mercancías, y no del IVA.

Dichos impuestos tienen sustento legal en los artículos 51 y 52 de la Ley Aduanera, y su pago se fija tomando como base el valor de las mercancías en la aduana y aplicando las cuotas fijadas en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.

En tanto que el derecho de trámite aduanero se establece en el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos y se paga por las operaciones aduaneras.

Los datos más recientes indican que en las aduanas se pagaron 32 mil 632 millones de pesos por impuesto general de importación, es decir 3 mil 612 millones más de lo programado.

Por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 42 mil 750 millones de pesos.

El SAT continuará revisando operaciones de comercio exterior fuera de la aduana para verificar las demás disposiciones fiscales en Impuesto Sobre la Renta (ISR), IVA, IEPS, y el impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN).

De igual manera, el SAT seguirá realizando la interpretación jurídica de las leyes tributarias.

Combate al contrabando

Las Administraciones Centrales y Desconcentradas de Auditoría de Comercio Exterior del SAT efectuaron de enero a junio del presente año 215 revisiones, las cuales generaron embargos de mercancía extranjera, toda vez que no se acreditó la legal importación estancia o tenencia de la misma en territorio nacional con un valor aproximado de mil 231 millones de pesos, lo anterior como parte de las acciones para inhibir el contrabando.

La Secretaría de Hacienda reporta que se confiscaron 25.5 millones de litros de hidrocarburos, entre diesel, gasolina y condensado de gas.

Se emitieron 191 órdenes de embargo por subvaluación con valor aproximado de mercancías de 30.7 millones de pesos relacionados con el comercio exterior.

También se emitieron 201 órdenes de embargo por domicilio falso con valor aproximado de mercancías por 139.9 millones de pesos.

Además, se realizaron 346 aseguramientos de tabaco, lo que representa 214 mil 118 piezas.

Entre otras acciones, se incautaron 242 armas, de las cuales 161 corresponden a cortas, 81 a largas, y 78 mil 303 cartuchos.

Se embargaron mil 267 kilogramos y 13 mil 596 pastillas de sicotrópicos, y 130.4 kilogramos y 490 pastillas de precursores químicos.