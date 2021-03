Descartan que ciudadanos en NL rechacen vacunarse

El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, confió que los nuevoleoneses no serán renuentes a vacunarse contra Covid-19, no obstante, que él señaló en días pasados que el gobierno federal mandó a la entidad cuatro mil 680 vacunas Sinovac "echadas a perder".

El funcionario expuso que sí hay confianza en que la gente se vacune, porque los nuevoleoneses, dijo: "saben que estoy al pendiente de la salud, yo les informo en estas ruedas de prensa, cuándo hay que vacunarse, y cuándo hay que cuidarse de una manera o de otra".

De la O agregó que las vacunas que están en Nuevo León son seguras y efectivas. "Tuvimos un accidente en la red de frío con algunas vacunas (Sinovac), y están resguardadas, no las vamos a utilizar, yo ya comenté a la Federación que si desean se las puedo enviar; pero no las vamos a utilizar aquí, no me la pondría yo, no se la pondría a mis queridos, y a los nuevoleoneses tampoco se las vamos a aplicar".

Por tanto, señaló, "así que, por favor, aplíquense la vacuna (antiCovid)". También ustedes se preguntarán ¿cuál es la mejor?, la que tengan a la mano, es importante hacerlo, no tengan temor.

Al cumplirse este jueves un año de que se confirmó el primer caso de Covid-19 en el estado –un empresario que había regresado de un viaje por Londres, Munich y Madrid-, el secretario de Salud dijo que ha sido un año muy intenso, de mucho trabajo, presión, estrés y cansancio, particularmente para el personal del sector sanitario.

Consideró que la situación ha sido peor que una guerra, porque en un conflicto bélico se observa quién tiene el rifle y dónde viene el cañón, pero "aquí no vemos al enemigo invisible", el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad que al día de hoy ha provocado en la entidad nueve mil 909 decesos, con los 21 registrados este jueves. Asimismo, hasta hoy se acumulan 168 mil 949 contagios al sumar los 160 reportados este jueves.

Manuel de la O agregó que hasta este jueves se han vacunado en Nuevo León alrededor de 200 mil personas, entre personal sanitario y adultos mayores, por lo que todavía es un porcentaje bajo, ya que sería necesario aplicar el biológico a tres millones 800 mil personas.

En otro orden, se decretó que a partir de este viernes habrá una mayor apertura de establecimientos comerciales y ampliación de horarios de operación, dado que durante las dos últimas semanas se registró una disminución en la cifra de contagios y defunciones, así como una reducción en la ocupación de camas para pacientes Covid y de terapia intensiva, colocándose el semáforo epidemiológico con tres indicadores en rojo, uno en naranja, dos en amarillo y cuatro en verde.

Después de casi un año de permanecer cerrados, podrán abrir con un aforo del 30%, los salones de fiestas infantiles, señaló De la O. ? Expuso que el argumento que lo convenció por parte de los dueños de estos negocios, es que hay padres y madres de familia que hacen piñatas y fiestas en sus casas para celebrar algún evento de sus niños, invitando a muchas personas, sin usar filtros para tomar la temperatura, sin preguntar si alguien está enfermo, ni colocarles gel antibacterial, mientras los dueños de salones de fiestas infantiles, puedan seguir las medidas y protocolos sanitarios de mejor manera.

También se autorizó que los adultos mayores de 65 años, que sólo podían ir de compras a las tiendas y centros comerciales o a comer a los restaurantes de 5:00 de la mañana a las 12:00 del mediodía, ahora podrán ir desde las cinco de la mañana hasta las cinco de la tarde.

Deberán permanecer cerrados bares, cantinas, billares, antros y centros nocturnos y estadios deportivos. Siguen suspendidos, conciertos, festivales, clases presenciales, renta de quintas. Las reuniones en casas particulares no podrán ser de más de 20 personas, en lugar de un máximo de diez personas como se exigía hasta el día de hoy.