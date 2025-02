Estrategias de Protección Civil y Resiliencia en la Ciudad

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que uno de los grandes retos que tiene su administración es la descentralización de los servicios de protección civil.

Al participar en el Sexto Congreso Internacional de Gestión Integral de Riesgos y Resiliencia en Ciudades, detalló que se tienen que territorializar por toda la Ciudad los servicios de atención para evitar que la ayuda tarde horas en llegar, como ocurrió en su primer día de gobierno tras una lluvia atípica en Milpa Alta.

"Es decir, no puede ser que traigamos del centro de la Ciudad y llevemos hasta Milpa Alta los grandes hidroneumáticos, los trabajadores, que en ese momento hay que buscarlos y despertarlos porque es domingo y que vayan a manejar las máquinas, no, lo que queremos es que en Milpa Alta estén los servicios de atención a desastres y no dependan del centro. Esa es la descentralización la que queremos llegar, y eso implica que entonces podamos fortalecer a lo largo y ancho de la Ciudad todos los servicios de atención, esa es la gran tarea que tenemos que hacer", apuntó.

Asimismo, dijo, la descentralización también implica estar preparados para atender emergencias en zonas de inundaciones, sequías o en donde falte el agua.

"Y que mejor si damos un paso más y entonces tengamos a las comunidades autogestivas en el tema de enfrentar los riesgos; entonces, implica un gran trabajo de formación, por eso en la Ciudad de México las tres mil 500 escuelas públicas, primarias, jardines de niños y secundarias, tendrán cada una un Comité de Protección Civil para lograr que las entradas y las salidas y, ante cualquier situación, se sepa como actuar, los mismos en las unidades habitacionales o en cada edificio de la Ciudad.

En este sentido, la mandataria capitalina se pronunció por consolidar un Centro de Gestión Integral de Riesgos para la Ciudad y para la Zona Metropolitana, pues ya no se puede estar hablando sólo de protección civil para la Ciudad.

"Ya tenemos que tener una visión metropolitana, un atlas metropolitano y ampliaremos el sistema de alerta temprana multi amenaza para minimizar daños y vamos a consolidar las brigadas comunitarias para la prevención del riesgo de desastres y protección civil de la Ciudad de México", añadió.

De igual forma, señaló que la Ciudad de México se viene preparando para enfrentar los riesgos, por eso cuenta con una Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y con un atlas de riesgo, único en su tipo.

También destacó que periódicamente se realizan simulacros, y un registro unificado de situaciones de emergencia.

"Todo esto es fundamental para enfrentar el verdadero reto, y ese verdadero reto es fortalecer la cultura del cuidado, de la prevención y de la resiliencia comunitaria. Cuando la protección civil sea adoptada por cada ciudadana y ciudadano o por cada familia en esta Ciudad o en cualquier lugar del mundo, estaremos diciendo que nuestra misión está cumplida, porque tendremos a un poderoso pueblo preparado ante cualquier evento. Mientras tanto, la gran tarea del conjunto de actores, tanto fuera como dentro del gobierno, es preparar a la población para saber qué hacer en caso de emergencias", concluyó.