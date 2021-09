"Descolonizar" solo refleja complejos y problemas mentales: Calderón

En el marco de la Independencia de México, el expresidente Felipe Calderón señaló que los mexicanos tenemos, "orgullosamente", raíces indígenas y españolas e indisolubles y "pretender arrancarnos una vertiente es antinacional".

"´Descolonizar´ solo refleja complejos y problemas mentales", escribió el exmandatario de México en redes sociales.

Calderón, michoacano de nacimiento, refirió que su bisabuela era una indígena purépecha, mientras que el abuelo del presidente Andrés Manuel López Obrador era un español cantábrico.

En días pasados, Felipe Calderón declaró que era una arbitrariedad quitar el monumento a Cristóbal Colón de Paseo de la Reforma, para ser sustituido por la estatua de una mujer indígena.

"Desaparecer, quitar monumentos y otros elementos arquitectónicos y artísticos y que forman parte de la gran identidad de la Ciudad de México, sin siquiera preguntarle a los ciudadanos, me parece una arbitrariedad", escribió el expresidente de México en redes sociales.

Por su lado, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller llamó a descolonizar la historia y manifestó su complacencia por el retiro de la escultura de Cristóbal Colón y en su lugar sea puesta la estatua de una mujer indígena.

En su cuenta de Facebook, la esposa del presidente López Obrador y presidenta honoraria del Consejo de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, aseguró que afirmar que en 1492 se descubrió América y llamarle así al continente es una "pifia".

Gutiérrez Müller indicó que el continente no fue descubierto porque ya existía y tenía vida propia.

"La llamada ´glorieta de Colón´ dejará de denominarse así porque la estatua del cosmógrafo será depositada en otro lugar, y sobre este pedestal será colocada la escultura de una mujer indígena. En lo personal, me complace mucho esta decisión. Este 2021, tan simbólico por las efemérides que se están recordando, es también una invitación a reflexionar: insisto, descolonicemos la historia", escribió Gutiérrez Müller.