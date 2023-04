Desconfiados, migrantes acceden a ir a albergue

A-AA+

Para resguardar a migrantes que pernoctan en las inmediaciones de la Comisión de Ayuda a Refugiados (Comar), la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social (Sibiso) de la Ciudad de México, en coordinación con autoridades federales, instaló un albergue de uso temporal en Tláhuac, donde se brinda ayuda humanitaria a las personas en contexto de movilidad.

El área, que era usada como zona de campamentos en la "Mini Marquesa", ubicada dentro del bosque de Tláhuac, entró en operación desde el miércoles 29 de marzo, debido a las fuertes lluvias y condiciones de hacinamiento que empezaban a afectar a los migrantes.

Sin embargo, este martes al mediodía un centenar de extranjeros aceptaron la invitación de las autoridades capitalinas para ingresar al asilo.

"Algunos de nosotros hemos estado en las cárceles de las fronteras, no teníamos confianza, pero vemos cómo va la cosa", aseguró una venezolana en entrevista con EL UNIVERSAL.

Así, a bordo de varios camiones RTP, las familias y otras personas salieron desde la calle Versalles y Lisboa, en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc, con rumbo a la zona limítrofe entre Tláhuac y Xochimilco.

Al llegar a la estancia provisional, trabajadores del Instituto Nacional de Migración (INM), de la Comar y de la Secretaría de Gobernación los recibieron para solicitarles su documentación, incluirlos en un registro para consultar su estatus legal y proveerlos de una habitación y un equipo de aseo personal.

"Nos coordinamos, poder local y federal, para dar trato humano a estas personas. Nadie puede impedir su derecho a migrar, tampoco el de vivir dignamente, por ello podrán esperar acá una visa humanitaria de permanencia para que puedan trabajar en la ciudad en lo que se agiliza la gestión de su solicitud de asilo o en lo que transitan", aseguró Jorge Omar García Hidalgo, coordinador de Migrantes de la Sibiso.

Asimismo, señaló que el lugar opera bajo estrictos protocolos de protección civil ante cualquier eventualidad. Solamente podrá albergar a un máximo de 200 personas por lapsos de máximo 10 días y brindará apoyo con información y trámites a quien lo solicite.

"Ayer, cuando sonó la alerta sísmica, todo se llevó en orden; la semana pasada, una mujer embarazada fue trasladada a un hospital para revisión médica y tiene atención diaria, por lo que detectamos que estamos preparados para cualquier eventualidad", explicó Omar García.

Por su parte, los migrantes aseguran hasta el momento que la apertura de este albergue ha sido beneficiosa en tanto no se use como pretexto para prolongar las citas o un área en la que puedan ser olvidados por los mexicanos que han sido solidarios con ellos y les han brindado comida, dinero u otro tipo de ayuda para sobrevivir en el país.