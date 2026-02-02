Descubren especie de serpiente subterránea
Ciudad de México.- Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) descubrieron una nueva especie de serpiente endémica en México, de nombre Yakacoatl tlalli.
"Forma parte de la tribu Sonorini, un grupo de serpientes que pasan gran parte de su vida bajo tierra, lo que ha dado lugar a adaptaciones anatómicas muy particulares. En este caso, se observa una reducción de escamas en la cabeza, así como un rearreglo y fusión de los huesos del cráneo, modificaciones que le permiten excavar el suelo de manera más eficiente", explicó el académico Antonio Yolocalli Cisneros Bernal.
Asimismo, detalló que la especie presenta una nariz en forma de pala, considerada una adaptación clave para desplazarse en ambientes subterráneos. La tribu Sonorini, agregó, está conformada por serpientes pequeñas, no venenosas y mayoritariamente enterradoras, cuya distribución se concentra en la mitad del norte de México y el sur de Estados Unidos.
Un rasgo distintivo de la serpiente Yakacoatl tlalli, sin embargo, es que conserva ojos relativamente grandes en comparación con otros miembros de su grupo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Su distribución conocida se restringe a la cuenca del río Balsas, región de tierras bajas rodeadas por zonas montañosas.
no te pierdas estas noticias
Abaten a presuntos asesinos de familiares de Mario Delgado en Colima
El Universal
Operativo en Colima culmina con abatimiento de presuntos delincuentes vinculados al asesinato de familiares de Mario Delgado. Investigación en curso.
Manifestantes se reúnen en embajada de EE. UU. en Ciudad de México
EFE
Cientos de personas se congregaron en la antigua sede de la Embajada de EE. UU. en México para expresar su apoyo a Cuba y rechazar las restricciones impuestas desde Washington
México enviará ayuda humanitaria a Cuba esta semana
AP
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anuncia envío de alimentos y enseres a Cuba.