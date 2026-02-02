Descubren especie de serpiente subterránea

Ciudad de México.- Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) descubrieron una nueva especie de serpiente endémica en México, de nombre Yakacoatl tlalli.

"Forma parte de la tribu Sonorini, un grupo de serpientes que pasan gran parte de su vida bajo tierra, lo que ha dado lugar a adaptaciones anatómicas muy particulares. En este caso, se observa una reducción de escamas en la cabeza, así como un rearreglo y fusión de los huesos del cráneo, modificaciones que le permiten excavar el suelo de manera más eficiente", explicó el académico Antonio Yolocalli Cisneros Bernal.

Asimismo, detalló que la especie presenta una nariz en forma de pala, considerada una adaptación clave para desplazarse en ambientes subterráneos. La tribu Sonorini, agregó, está conformada por serpientes pequeñas, no venenosas y mayoritariamente enterradoras, cuya distribución se concentra en la mitad del norte de México y el sur de Estados Unidos.

Un rasgo distintivo de la serpiente Yakacoatl tlalli, sin embargo, es que conserva ojos relativamente grandes en comparación con otros miembros de su grupo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Su distribución conocida se restringe a la cuenca del río Balsas, región de tierras bajas rodeadas por zonas montañosas.