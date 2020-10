Descubren narcotúnel en drenaje pluvial de Nogales, Sonora

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informó el hallazgo de un túnel en los arroyos pluviales transfronterizos entre Nogales, Sonora y Nogales, Arizona.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (U.S. Customs and Border Protection), refirió que personal de seguridad de corporaciones de México y Estados Unidos se dedicaron este lunes a taparlo con cemento, a fin de evitar que se siga usando para el tráfico de drogas o armas.

El hallazgo se hizo por video vigilancia, donde los agentes detectaron -la noche del domingo- una salida de 61 x 61 centímetros a cerca de 800 metros al oeste de la garita Denis Deconcini.

Por el lado mexicano, la Guardia Nacional de México ubicó su entrada en el piso del Sistema de Drenaje que conecta a la Grand Avenue de Arizona.

El rudimentario túnel excavado a mano se extendía por aproximadamente 3 metros y no tenía apuntalamiento, ventilación ni iluminación.

Este es el túnel 127 descubierto en el sector de Tucson desde 1990 y el primero descubierto este año fiscal.

La cooperación binacional entre la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y el Gobierno de México juega un papel vital en la seguridad fronteriza.

Tanto los esfuerzos, como la destrucción de túneles, tienen como objetivo desbaratar las organizaciones criminales transnacionales y prevenir el contrabando de narcóticos y humanos a través de la frontera, comunicó la Oficina de Aduanas de Estados Unidos.