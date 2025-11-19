logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DIEGO INICIA SU FE

Fotogalería

DIEGO INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Descubren posible toma clandestina de hidrocarburo en Miguel Hidalgo

Autoridades encuentran indicios de toma clandestina en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Por El Universal

Noviembre 19, 2025 03:01 p.m.
A
Descubren posible toma clandestina de hidrocarburo en Miguel Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se localizó una posible toma clandestina de hidrocarburo en la calle de Gobernador M. González Calderón, colonia Observatorio, alcaldía Miguel Hidalgo.

Señaló que en este punto fueron localizados dos túneles a seis metros de profundidad, donde se encuentra la supuesta toma ilegal de combustible conectada a un ducto.

Expuso que personal de la Fiscalía General de la República (FGR) ya se encuentra en la zona para iniciar con las indagatorias correspondientes.

A través de X, la dependencia señaló que se realizó el acordonamiento de la zona y aseguró que no existe riesgo a la población.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Descubren posible toma clandestina de hidrocarburo en Miguel Hidalgo
Descubren posible toma clandestina de hidrocarburo en Miguel Hidalgo

Descubren posible toma clandestina de hidrocarburo en Miguel Hidalgo

SLP

El Universal

Autoridades encuentran indicios de toma clandestina en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Celebra auto de formal prisión contra exagente CISEN por caso Colosio
Celebra auto de formal prisión contra exagente CISEN por caso Colosio

Celebra auto de formal prisión contra exagente CISEN por caso Colosio

SLP

El Universal

La CNDH celebra la detención y formal prisión de Jorge Antonio Sánchez Ortega por su presunta responsabilidad en el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

México cerrará 2025 con aumento de exportaciones del 5%
México cerrará 2025 con aumento de exportaciones del 5%

México cerrará 2025 con aumento de exportaciones del 5%

SLP

El Universal

La economía mexicana proyecta un incremento en sus exportaciones al cierre de 2025, según la Cepal

500mdp en pérdidas por Marcha Generación Z: Comerciantes afectados
500mdp en pérdidas por Marcha Generación Z: Comerciantes afectados

500mdp en pérdidas por Marcha Generación Z: Comerciantes afectados

SLP

El Universal

Comerciantes estiman pérdidas de 500mdp tras la Marcha Generación Z en el Centro Histórico. Saqueos y vandalismo afectan la economía local.