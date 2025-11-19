Descubren posible toma clandestina de hidrocarburo en Miguel Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se localizó una posible toma clandestina de hidrocarburo en la calle de Gobernador M. González Calderón, colonia Observatorio, alcaldía Miguel Hidalgo.

Señaló que en este punto fueron localizados dos túneles a seis metros de profundidad, donde se encuentra la supuesta toma ilegal de combustible conectada a un ducto.

Expuso que personal de la Fiscalía General de la República (FGR) ya se encuentra en la zona para iniciar con las indagatorias correspondientes.

A través de X, la dependencia señaló que se realizó el acordonamiento de la zona y aseguró que no existe riesgo a la población.

