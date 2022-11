¿Desde cuándo y por qué se fracturó la alianza Va por México?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- Dos meses y medio tardó la ruptura de la coalición Va por México, que se fracturó desde el pasado 2 de septiembre y renació este miércoles 16 de noviembre al menos en lo legislativo.

Fue el pasado 2 septiembre cuando la diputada federal del PRI Yolanda de la Torre, presentó una iniciativa para que la permanencia de la Guardia Nacional en las tareas de seguridad pública se ampliará hasta el 2028.

Lo hizo previo a la discusión que se espera a la aprobación fast track de la iniciativa para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tomara el control de la Guardia Nacional.

Dicha propuesta fue la chispa que encendió la mecha en la alianza opositora. Los dirigentes del PAN y el PRD mostraron su descontento y llamaron al PRI a generar una propuesta conjunta.

Ante la negativa de los tricolores, cuya bancada respaldó la iniciativa de De la Torre, un 6 septiembre Marko Cortés y Jesús Zambrano pusieron un "ultimátum", y exigieron a Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, bajar la propuesta o votarla en contra, pues de lo contrario darían por terminada la alianza.

"Exigimos a todos los partidos que conforman la coalición legislativa Va por México, que cumplan su palabra y no modifiquemos la Constitución y no permitamos que se siga militarizando nuestro país. La coalición legislativa está a prueba", puntualizó Cortés.

Esa misma tarde, "Alito" Moreno, rechazó el ultimátum, dijo que "el PRI no acepta órdenes, ni de aliados, ni de adversarios", y adelantó que su grupo parlamentario aprobaría la propuesta.

Desde entonces, la fractura se profundizó, y tanto Marko como Jesús, cerraron comunicación con el priista.

El 1 de octubre, durante la toma de protesta de Teresa Jiménez como Gobernadora de Aguascalientes por la coalición Va por México, Moreno Cárdenas fue abucheado en presencia de sus homólogos del PAN y PRD, quienes de plano le aplicaron la ley del hielo, motivo por el que el tricolor solo estuvo en el acto oficial y después se retiró.

El día 13 de octubre, la reforma militar del PRI quedó aprobada por mayoría de 339 votos a favor por parte de Morena, PRI, PT, y PVEM.

Jesús Zambrano declaró entonces que "la alianza ya está muerta, Alejandro Moreno y quienes votaron a favor traicionaron a la coalición y a México".

El debate del Presupuesto fue el tema inmediato que volvió a unificar posturas de los tres partido, y el 11 de noviembre PRI, PAN y PRD votaron en contra.

El 13 de noviembre amarillos, azules y rojos volvieron a unirse al marchar en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

Este miércoles 16 de noviembre, los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD, Rubén Moreira, Jorge Romero y Luis Espinosa Cházaro, anunciaron la reconciliación de la alianza Legislativa, y adelantaron que rechazarán la iniciativa de reforma electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La reunificación de Va por México a nivel nacional, aún no se define.