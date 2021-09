Desecha Congreso de Oaxaca juicio político contra Murat

La Comisión Instructora de la 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca aprobó realizar un juicio sumario contra el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, por el uso indebido de recursos públicos durante la veda electoral; con ello, los legisladores locales desistieron de realizar un juicio político contra el mandatario.

El procedimiento contempla la posibilidad de que el mandatario sea sancionado con un apercibimiento, amonestación, multa o incluso su destitución e inhabilitación.

Este proceso contra Murat fue ordenado por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la sentencia del pasado 5 de agosto de 2021 en el expediente SER-PSL-14/2021.

El pasado 26 de agosto de 2021, los magistrados del TEPJF ratificaron la sentencia contra el gobernador de Oaxaca por difundir propaganda gubernamental en periodo prohibido con recursos públicos.

Lo anterior, por la participación de Alejandro Murat en el acto inaugural del Congreso Nacional 104 de la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana (Asinea), en que se hizo difusión de un video gubernamental.

"Si bien la videograbación no se confeccionó exclusivamente para la participación del funcionario público en la inauguración del evento, su reutilización conllevó el uso de recursos materiales y humanos de una oficina gubernamental", establecieron los magistrados del TEPJF.

En su resolución, también aprobaron dar vista al Congreso del Estado, para que la Comisión Instructora, emita una sanción al mandatario en base a sus facultades y atribuciones.

Luego de varios días, los diputados locales desistieron de un juicio político contra Alejandro Murat y emitieron los lineamientos para el desarrollo del procedimiento al que será sometido el gobernador en cumplimiento a la sentencia emitida por el pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El "procedimiento sumario", le corresponderá a la Comisión Permanente Instructora del Congreso local, y establece que se emplazará al gobernador para que comparezca de manera personal o escrita, a una audiencia de pruebas y alegatos, "en cumplimiento a su responsabilidad en la comisión de la infracción de naturaleza electoral que fue determinada".

Los lineamientos señalan que en caso de no ejercer su derecho de ofrecer pruebas y formular alegatos, se le tendrá por incluido su derecho.

Una vez que concluya esta etapa en la que se desechará o desahogarán las pruebas admitidas, la Comisión Permanente Instructora procederá a la elaboración del dictamen que contenga la sanción que corresponda, y que se turnará al Pleno Legislativo para la aprobación en su caso.

"La resolución que apruebe el pleno parlamentario será firme y definitiva, y se notificará al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

"Una vez determinada la gravedad de la infracción, la sanción puede ir desde un apercibimiento, amonestación, multa o la destitución e inhabilitación".

Al respecto, el gobernador informó hace unos días que acataría la sanción que le impongan los integrantes del Congreso de Oaxaca, tras participar en un acto realizado el pasado 13 de mayo a través de la plataforma Zoom y difundido en la cuenta de Facebook de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), donde Murat compartió logros de su administración, lo que fue considerado como difusión de propaganda gubernamental.

Murat aseguró que respeta la ley y que acatará la sanción que le sea impuesta, pero señaló que este tipo de situaciones dejan en claro que en México es urgente una reforma electoral, sobre todo con el ingreso de las plataformas tecnológicas, pues en su caso se le está sancionando por su participación en un evento privado que fue transmitido vía redes sociales.

"Yo respeto la ley, pero queda claro que en México hace falta una reforma electoral. Comparto la opinión del presidente López Obrador, ha habido cambios importantes, especialmente en el ramo tecnológico, que hoy lastiman los procesos democráticos. Esta sanción me parece, no esta a la altura de los nuevos tiempos y las plataformas digitales", aseguró ante medios de comunicación.

"Sin duda respetará la ley y la sanción que se me imponga, pero también iré a la Ciudad de México para una nueva reforma electoral, que pueda incorporar estos criterios la nueva realidad que vive el mundo y sobre todo el país", advirtió.

"Yo hoy soy sujeto a una sanción en donde participe en un foro privado, donde estábamos compartiendo ciertas prácticas y ellos utilizaron una de las plataformas digitales para compartir las experiencias", finalizó.