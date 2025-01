Designación de Trump sobre cárteles no ayuda: Sheinbaum

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que designa a los cárteles como organizaciones terroristas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que esta definición "no ayuda".

En su conferencia mañanera de este viernes 24 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que el decreto establece un periodo de análisis en caso de que se defina a una organización como terrorista.

"Nosotros consideramos que no ayuda, sino lo que ayuda es la colaboración y la coordinación conjunta, y nosotros tenemos una estrategia integral", declaró la presidenta.

"Lo que queremos es la coordinación y la colaboración, las decisiones unilaterales no ayudan, lo que ayuda es la colaboración. Lo que estamos haciendo un análisis jurídico de qué implicaciones tendría para diversas organizaciones que no están vinculadas y que pudieran, con esta decisión, generar un problema económico, digamos.

"Y en todo caso, hacerle un planteamiento a Estados Unidos, que es lo que estamos trabajando, de cómo colaborar juntos, cómo coordinarnos para disminuir la violencia en México, evitar el tráfico de armas de Estados Unidos a México, y al mismo tiempo evitar que llegue esta droga (fentanilo) a los Estados Unidos o a cualquier joven de cualquier lugar del mundo", dijo.

En el Salón Tesorería, la titular del Ejecutivo destacó el trabajo de nuestro país contra el fentanilo.

"Entonces cuál es el mensaje: ¿Ayuda o no esta definición a evitar que el fentanilo llegue a cualquier joven de cualquier lugar del mundo? ¿Ayuda esta definición a combatir estos grupos criminales o no?", agregó.