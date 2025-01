Desmiente Sheinbaum que agresor de María Elena Ríos esté libre

Después de que la saxofonista María Elena Ríos irrumpió recientemente en uno de sus actos en Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el agresor de la música está detenido.

En su conferencia mañanera de este jueves 30 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que siempre habrá solidaridad con las víctimas y vio como bien que haya manifestaciones en sus eventos.

"Está detenido su agresor", dijo la titular del Ejecutivo federal al mencionar que Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de Mujeres, tiene contacto permanente con la saxofonista.

"Ella manifestaba que se rendía. ¿Qué opina usted al respecto?", se le preguntó.

"No voy a comentar sobre ello, su agresor está detenido y Citlalli está en comunicación permanente, respondió.

"¿Está hospitalizado su agresor?", se le preguntó.

"No sé si en este momento esté hospitalizado o no. De lo que conozco del caso es que cuando una persona, por más que sea un agresor, tiene una enfermedad o lo que sea, tiene que ser trasladado a un hospital, se llaman derechos humanos, es una obligación de las instituciones penitenciarias hacerlo. Pero está detenido", comentó la presidenta Sheinbaum.