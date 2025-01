Consulado de México en Washington alerta por cierres tras accidente

CIUDAD DE MÉXICO, enero 30 (EL UNIVERSAL).- Luego de que una aeronave de American Airlines chocó la noche de este miércoles con un helicóptero Black Hawk en la zona del Aeropuerto Reagan de Washington, el Consulado de México en esa ciudad alertó a los y las connacionales de cierres de vialidades para "esfuerzos de recuperación".

El Consulado mexicano en Washington indicó que la implementación de estos cierres es para apoyar estos esfuerzos alrededor del río Potomac, donde se registró al accidente aéreo.

"Busque una ruta alternativa o siga las instrucciones proporcionadas por MDP. Los cierres están sujetos a cambios", indicó la representación diplomática.

Refirió que las calles cerradas son: Potomac Avenue; second street, de Q Street a V Street; first street, de Q Street a V Street; Half Street, de Q Street a V Street; y V Street a second street to Half Street.

La Secretaría de Relaciones Exteriores pidió a los connacionales contactar al consulado de esa ciudad en caso de requerir asistencia o protección consular.

El Consulado de México en Washington indicó que se mantiene atento de las labores de rescate tras el "lamentable" accidente aéreo para brindar apoyo consular "en caso de que haya nacionales mexicanos involucrados".

Hasta el momento no se registran personas mexicanas lesionadas o fallecidas.

Las personas que lo requieran pueden comunicarse al Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas, o a los teléfonos del Consulado de Washington: local, (202) 997 0560, e internacional 001 (202) 997 0560.