Desplazados exigen juicio político contra gobernador David Monreal

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- Un grupo de habitantes de la comunidad Palmas Altas, ubicada en Jerez, Zacatecas, quienes fueron desplazados por la violencia en esa zona de la entidad zacatecana, llegaron a la Cámara de Diputados, para exigir juicio político contra el gobernador David Monreal.

Benjamín Carrillo Guzmán, uno de los afectados, recordó que son 14 las comunidades que han dejado sus hogares derivado de la guerra que mantienen los cárteles Jalisco y Sinaloa en esa zona conurbada, y que ha provocado saqueos en sus propios hogares.

"Saquearon nuestras casas, nos roban equipo agrícola, se metieron hasta la cocina, nos robaron hasta la olla de los frijoles, nuestras casas fueron completamente saqueadas. Este gobierno nos ha abandonado, la seguridad ya no se está combatiendo en Zacatecas y, por el contrario, se beneficia los grupos criminales. Esa frase de los abrazos y los balazos está dando malos resultados, es sabio cambiar de opinión, hay que cambiar el chip", demandó.

Acompañados por el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, el líder del PRI, Rubén Moreira, así como por el diputado zacatecano, Miguel Torres (PRD), entre otras autoridades, recordaron que la mañana de este jueves acudieron a Palacio Nacional, de donde "nos fuimos con las manos vacías".

"Me voy muy triste y enojado porque hicimos un gran esfuerzo para venir a ver al Presidente y pedirle que se estableciera una mesa, nos dijeron "regrésense, vayan a ver a la delegada de gobernación allá", eso es un menosprecio. El Presidente dicen que amor con amor se paga, ¿cuál amor para los desplazados?", detalló Cuauhtémoc Espinoza, otro de los afectados.

Espinoza también señaló que en las tierras que tuvieron que abandonar por su seguridad, "se nos está echando a perder 8 mil hectáreas de durazno", por lo que reiteró que solicitaron el apoyo de la bancada perredista, para redactar una petición de juicio político contra el ejecutivo local.

"Están las condiciones para pedir la desaparición de los poderes en Zacatecas, están las condiciones para pedir la destitución del gobernador Monreal. Por inseguridad, por falta de atención a los maestros, a los jubilados, a los migrantes y ahora a los campesinos", demandó.

Las comunidades desplazadas son Palmas Altas, Sarabia, Guadalupe Victoria, Ordóñez, Villa hermosa, Cieneguitas, San Isidro, El poleo, Parral de las Huertas, y Santa Elena, en el municipio de Jerez.

Mientras que en el Municipio de Tepetongo, las comunidades afectadas por el crimen organizado son Juanchorrey, La tinaja, Santa Rosa, y La joya.

Al respecto, Espinosa Cházaro, condenó los hechos e hizo un llamado al Gobierno Federal para atender el caso: "Hacemos un llamado para que regrese el clima de paz en Zacatecas"

Por su parte, Miguel Torres lamentó que el gobernador de Zacatecas hay dicho que la fecha para que los ciudadanos vuelvan a sus hogares "no Obama lo sabe".

"Exigimos que generan las condiciones para que estas personas puedan vivir tranquilos en sus hogares, el respaldo a las peticiones que no han hecho la tienen", concluyó.