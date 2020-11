Despliegan cerco policiaco en Palacio Nacional tras intento de pintas

Con escudos y arrojando el gas de extintores de incendios, cientos de policías de la Ciudad de México expulsaron a las manifestantes y colocaron una valla frente al Palacio Nacional para evitar que realizaran pintas.

Hubo un intento de confrontación luego de que un grupo de manifestantes se acercó a la fachada del Palacio Nacional con el objetivo de hacer algunas pintas; para evitarlo, se desplegó un grupo de policías mujeres de la Ciudad de México quienes, según integrantes de la organización Marabunta, arrojaron gas de extintor de incendios para intentar dispersar a las manifestantes quienes previamente habían retirado las vallas metálicas colocadas para la protección del Palacio.

Finalmente se instaló el cerco policíaco; sin embargo, las manifestantes lograron arrebatar su escudo antimotines a dos de las policías y después los incendiaron.

En estos momentos una nueva valla de policías se coloca frente al campamento que mantiene un grupo de manifestantes Anti-AMLO.

Algunas de las manifestantes golpearon con llaves metálicas, martillos y cadenas a las policías.

Por unos momentos se temió un nuevo intento de encapsulamiento de la policía a las manifestantes pero al final no se concretó y las policías se retiraron entre reclamos de las manifestantes que les gritaban:

"¿Y dónde estabas cuando te necesitaba?", "¡La policía no me cuida, me cuidan mis amigas!", y burlas hacia el hecho de que el campamento está vacío.