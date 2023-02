Desplome del Colegio Rébsamen será abordado en Libros de texto, afirma SEP

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 2 (EL UNIVERSAL).- Al participar en la presentación del Memorial Colegio Rébsamen-19S, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, ofreció una disculpa pública a los padres de los menores que fallecieron en ese plantel y afirmó que para garantizar la memoria y la no repetición de los hechos, se incorporará en los contenidos de los Libros de Texto Gratuitos, lo ocurrido en el Colegio Rébsamen.

"En nombre de esta Secretaría ofrezco una profunda, sincera y sentida disculpa por la transgresión a los derechos humanos de las niñas, los niños y los adultos que perdieron la vida en el Colegio Rébsamen", señaló.

Acompañada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldesa de Tlalpan, Claudia Sheinbaum y Alfa Eliana González, respectivamente, la funcionaria federal externó su solidaridad y respeto a las familias de las víctimas del Colegio Rébsamen, y refrendó el compromiso de salvaguardar la integridad de las comunidades educativas, y el ejercicio del derecho a la educación en entornos de seguridad.

Ante familiares y amigos de las víctimas, exhortó a los propietarios y directivos de las escuelas particulares a conducirse con responsabilidad, ética y absoluto respeto a las disposiciones legales; difundir sus programas de protección civil, y cumplir con la documentación requerida, para que las familias elijan instituciones educativas seguras.

Subrayó que la SEP, y las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, promueven la realización de revisiones periódicas en los centros escolares, tanto particulares como públicos, así como simulacros y capacitación en materia de protección civil, para que las instalaciones escolares reúnan las mejores condiciones de seguridad.

Durante el acto, Sheinbaum manifestó que en atención a la Recomendación No.31VG/2019 dirigida a las titulares de la SEP, Gobierno capitalino y a la alcaldía Tlalpan por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero también por convicción, se presenta este memorial que incluye los nombres e iniciales de las víctimas, cuyo diseño, elementos y materiales fueron consensuados con padres y madres de familia.

"Estoy aquí para ofrecer, como representante del Gobierno de la Ciudad de México, una sincera, sentida y profunda disculpa pública a las víctimas y sus familiares por la irreparable pérdida derivada del colapso del Colegio Rébsamen durante el sismo de 19 de septiembre de 2017, y hacemos entrega de este significativo memorial que ustedes eligieron y diseñaron para siempre recordar, honrar y rendir homenaje a sus familiares y sus seres queridos", expresó.

A manera de relatoría, la titular del Ejecutivo local recordó que derivado de la documentación que proporcionó la entonces demarcación a su cargo y las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía General, hoy se sabe que los responsables ya sancionados -la propietaria del inmueble, directores Responsables de Obra (DRO), corresponsable de Seguridad Estructural del colegio y servidores públicos–, actuaron ilícitamente para conseguir permisos y autorizaciones necesarias para la operación del plantel.

Luego de reconocer la lucha de padres y madres de las víctimas, Sheinbaum Pardo refrendó que, en su momento, como jefa delegacional de Tlalpan y hoy como jefa de Gobierno, siempre está de lado de la justicia, de las víctimas y de hacer cumplir la Ley de Víctimas con medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición de un hecho similar.

También destacó los cambios en la Ley de Protección Civil, el Reglamento de Construcción y la atención a la demanda de los familiares de contar con la plataforma "Escuela Segura", donde se puede consultar qué escuelas cumplen con las condiciones y documentos para operar.

La alcaldesa de Tlalpan, Alfa Eliana González, asumió la responsabilidad que le corresponde a la demarcación de acuerdo con sus atribuciones, sobre los agravios cometidos a los alumnos y personal del Colegio Rébsamen.

"Es claro que el perjuicio principal causado a las víctimas no puede subsanarse, por lo que la disculpa pública a cargo de los tres niveles de gobierno tendrá sentido solamente si cumple con una finalidad transformadora y correctiva (...) La Alcaldía Tlalpan propuso a las madres y padres afectados, la ubicación de un memorial, quienes finalmente eligieron su ubicación en el sitio en el que hoy se ofrece esta disculpa", declaró.

Por su parte, la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, destacó el papel fundamental de los familiares para utilizar la figura de recompensa y poder cumplimentar las órdenes de aprehensión contra quienes fueron procesados por el delito de homicidio culposo. Además, mencionó que se encuentra en trámite una demanda en materia de extinción de dominio del inmueble en donde se encontraba el colegio, misma que está en etapa judicial.

"Hemos trabajado, seguimos trabajando junto a ustedes y por ello mi más profundo reconocimiento a padres y madres de familia de las víctimas por su gran fortaleza y por el impulso hasta conseguir justicia. Queremos, como siempre lo he dicho, y junto con ustedes, que la justicia se haga costumbre en esta ciudad", expresó.

El director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García Dobarganes, anunció que a partir de este jueves la plataforma digital "Escuela Segura" es pública para que cualquier persona interesada pueda consultar el estado que guarda cada uno de los 2 mil 938 planteles educativos privados en la Ciudad de México, misma que puede consultarse en https://escuelasegura.cdmx.gob.mx.

"En un ejercicio sin precedentes y con el objetivo de identificar qué estatus guardan los planteles educativos en la Ciudad de México y llevar a cabo las acciones correspondientes para garantizar su seguridad, se ha creado la plataforma digital para el registro documental de planteles educativos: la plataforma 'Escuela Segura'", puntualizó.

Explicó que cada escuela fue capacitada y dada de alta en la plataforma para que suban la documentación que acredite su operación: Certificado de zonificación de uso de suelo, Programa interno de Protección Civil, Aviso de funcionamiento como establecimiento mercantil de bajo impacto, Constancia de Seguridad Estructural, y Visto Bueno de Seguridad y Operación. A la fecha, 2 mil 496 planteles privados, el 80 por ciento del total, han cargado los documentos indispensables en la plataforma, y con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México se iniciaron 274 procesos administrativos de sanción a escuelas omisas.

En cuanto a la Reparación Integral del Daño, se otorgaron 220 registros a víctimas directas e indirectas para asegurar su acceso a servicios públicos del Gobierno capitalino; se dictó el Plan de Reparación Integral Colectiva, en beneficio de todos los núcleos familiares de las víctimas relacionadas en la recomendación de la CNDH, y se emitieron 30 Planes Individuales de Reparación Integral del Daño. Asimismo, se brindó a 25 núcleos familiares que así lo decidieron, un soporte económico, de servicios integrales y canalización a programas adicionales, mientras que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) indemnizó a núcleos familiares.

Adicionalmente, Eduardo Clark García resaltó que a través de la colaboración con la SEP y la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno (SOBSE) de la Ciudad de México se han invertido mil 500 millones de pesos para la rehabilitación de los planteles educativos públicos en la Ciudad de México, con el objetivo de garantizar su seguridad estructural.

En representación de madres y padres de las víctimas, durante la ceremonia también hablaron Francisco Quintero, Mireya Rodríguez y Alma Mónica Ortega, quien recalcó que han colaborado en el diseño y construcción de la plataforma pública "Escuela Segura", en la cual los planteles educativos deben actualizar sus condiciones estructurales y de protección civil.

"Con esta contribución buscamos que, padres como nosotros, conozcan las condiciones de las escuelas en cuyas manos confían la vida y educación de sus hijos; y, al mismo tiempo, que las escuelas cumplan con los requisitos de los reglamentos y normas vigentes para que sean escuelas seguras", señaló.

El Memorial Colegio Rébsamen 19-S fue realizado por SOBSE, tuvo una inversión de 22.2 millones de pesos y fue erigido en un área de 5 mil 200 metros cuadrados. Sobre el espejo de agua de forma circular se colocaron 26 monolitos en honor a cada una de las personas fallecidas en el Colegio Rébsamen con su nombre o iniciales, cuya base es de basalto y el cuerpo de mármol, mismos que están acompañados de luminarias y fuente de agua.

Alrededor, a 5.41 metros de altura se aprecia una estructura de acero cubierta con un tablero de madera en el que se pueden leer las frases: "El mundo es mejor porque ellos estuvieron aquí", seguida de la fecha en la que ocurrió el sismo "19-09-2017", y "Su memoria perdurará en el tiempo", seguida de la hora en que ocurrió el sismo "13:14:40". Cerca de la caseta de entrada al Memorial, se instaló la escultura titulada "Nunca más" (2022), elaborada por el artista Ignacio Manteca Aguirre, que representa la figura de un ser humano ante la pérdida del ser querido; posa en su mano izquierda un colibrí en vuelo, que significa el espíritu del ser amado.

En 2018, la entonces Procuraduría General de Justicia capitalina determinó que la actual Jefa de Gobierno no tuvo responsabilidad alguna en el caso Rébsamen, ya que las construcciones ilegales al inmueble no estaban relacionadas con su gestión como delegada de Tlalpan.