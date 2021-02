Destaca AMLO estado de salud de Miguel Barbosa

Durante la inauguración de la primera etapa de construcción de la Universidad Benito Juárez sede Zinacatepec, Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador intercambió elogios con su amigo y compañero, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa.

"A Miguel cada vez lo veo mejor, más lúcido y muy bien físicamente, porque había la preocupación de la enfermedad de Miguel y que a lo mejor no le iba bien, pero lo veo renovado, sí, muy fortalecido, me da muchísimo gusto".

El Presidente, quien superó el Covid-19 hace una semana, dijo que las enfermedades son como la vejez tienen que ver con el estado de ánimo, con los deseos de vivir y salir adelante.

"Te felicito por estar luchando y por estar aquí en tu pueblo", señaló el Mandatario.

En su natal Zinacatepec, el gobernador Miguel Barbosa destacó que como compañero de lucha, sigue el ejemplo del Titular del Ejecutivo Federal.

"Sigo el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador quisiera tener su fortaleza, la espiral la tengo, la física, no tanto, pero estoy bien y estaré bien para hacer el bien a los poblanos. Somos sus aliados".