Destaca AMLO participación de Slim en construcción del Tren Maya

Al supervisar la construcción del Tramo 2 del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la participación del empresario Carlos Slim, de Grupo Carso, porque es un hombre institucional que no se dedica a la politiquería y respeta a su gobierno.

"Es un hombre, lo dije incluso en la cena en la Casa Blanca con el presidente Trump... lo que me fue saliendo del corazón es que una de las características de Carlos Slim que es un hombre institucional que no se mete en politiquería, esta de asesor de sus empresas apoyando a sus hijos, pero es muy respetuoso de las instituciones y del gobierno que surgido de un proceso democrático y legítimo como es nuestro gobierno".

Acompañado por el Gobernador de Campeche, Miguel Aysa González (PRI); los titulares de Sedena, Medio Ambiente y Fanatur, el titular del Ejecutivo dijo que está muy contento de que una de las empresas de Slim participe en la construcción del Tramo 2 del Tren Maya y cómo lo ha dicho en varias ocasiones Slim va a seguir invirtiendo en México, "ya le tomamos la palabra".

En su mensaje, el Presidente de México destacó que de acuerdo con los estudios de viabilidad el tren de carga y de pasajeros es una obra rentable.

"Nosotros tenemos mucho que ofrecer y exponer al mundo, porque somos herederos de grandes civilizaciones y grandes culturas. Los técnicos han hecho estudios de viabilidad, sobre costos-beneficios, es rentable también este proyecto y por eso nos importa mucho".

Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur y encargado del proyecto, afirmó que dialogan con las personas que están asentadas en el derecho de vía y no habrá actos autoritarios.

"Cualquier reubicación y movimiento de las familias que han ocupado esa zona serán reubicados después de un proceso de diálogo en donde el Estado respeta que toda población será beneficiada, no habrá acto autoritario, ni desplazamiento forzoso".

Recordó que el proyecto se lleva a cabo con apego a los derechos humanos y que buscarán soluciones favorables para aquellos que se vieron obligados a asentarse sobre el derecho de vía y puedan tener oportunidades.