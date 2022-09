Destacan avances de Comisión de la Verdad de guerra sucia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- La Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, coordinó las primeras acciones de reconocimiento en instalaciones del Campo Militar No. 1, a las que asistieron 61 personas entre familiares de personas desaparecidas y víctimas.

La Secretaria de Gobernación destacó que pasaron alrededor de 50 años para que familiares de personas desaparecidas y víctimas regresaran a los cuarteles militares, pero ahora a identificar espacios en los que presuntamente se cometieron violaciones graves a los derechos.

Entre los avances está el ingreso de la Comisión para la Verdad junto con personas que vivieron tortura y desaparición forzada, así como de familiares de personas desaparecidas, al Campo Militar No. 1. Es el primer resultado relevante y de carácter histórico.

Se identificaron indicios y probables sitios en que pudieron haberse cometido violaciones graves a derechos humanos al interior del Campo Militar No. 1, entre las décadas de 1960 y 1980.

La identificación de sitios fue acompañada del levantamiento de información con expertos criminalistas y de arquitectura forense, con el apoyo de visitadores adjuntos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Se documentaron 25 testimonios de personas que vivieron tortura y desaparición forzada en instalaciones del Campo Militar No.1

Fueron señalados nuevos sitios para su reconocimiento e identificación.

La selección de los espacios que se inspeccionaron se basó en documentación oficial producida durante los años de la violencia de Estado entre 1965 y 1990, y en testimonios de sobrevivientes y personas que han formado parte del servicio público.

La Comisión para la Verdad dará continuidad a estos trabajos de investigación en el Campo Militar No. 1, así como en otras instalaciones militares de carácter civil. Se tiene contemplada la realización de actividades de reconocimiento en instalaciones militares en los estados de Oaxaca, Guerrero, Sinaloa y Chihuahua.