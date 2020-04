Detectan brote de Covid-19 en una construcción de Nuevo León

La Secretaría Estatal de Salud de Nuevo León informó que se registró un brote de coronavirus entre trabajadores de la construcción provenientes de varios estados del país que laboran para una empresa del ramo. Se han confirmado ocho casos y faltan los resultados de otros cinco que presentaban los síntomas de la enfermedad.

El secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, afirmó que si bien se ha logrado aplanar la curva de contagios en la entidad la cifra se puede disparar en una o dos semanas, pues se han presentado varios brotes comunitarios, y también puede haber muchos más fallecimientos que los siete que se registran desde el pasado lunes.

La cifra de pacientes de Covid-19 confirmados por el Indre ascendió a 184, más 87 que dieron positivos a la enfermedad en laboratorios y hospitales privados, para un total de 271 pacientes y 720 sospechosos. Actualmente hay 153 pacientes recuperados, que representan el 61 por ciento del total.

En relación a los trece nuevos casos de Covid-19 (uno más que el sábado), dijo Manuel de la O, hay ocho que trabajan para una constructora, y provienen de los estados de Chiapas, Hidalgo, Tabasco, y Veracruz, quienes permanecen aislados. Faltan los resultados de otras cuatro personas que laboran en la misma empresa y presentan los síntomas de la enfermedad.

En otro orden, Manuel de la O afirmó que a fin de prepararse por si se incrementan los casos de coronavirus, en días recientes se adquirieron 200 ventiladores mecánicos, para un total de 650 que están disponibles en la entidad, y además se han contratado 300 médicos.

Asimismo, señaló que habiéndose declarado obligatorio el uso de cubrebocas en el estado y como requisito para abordar algún sistema de transporte público, también se exigirá que en los supermercados no se permita que la gente pueda ingresar a realizar sus compras si no lo llevan puesto.

--REUTILIZARÁN CUBREBOCAS ESTERILIZADOS POR SI SE PRESENTA ESCASEZ

A su vez el doctor Edelmiro Pérez, director del Hospital Universitario y de la Facultad de Medicina de la UANL, afirmó que con el apoyo de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la misma institución educativa, se realizaron pruebas de permeabilidad y resistencia a cubrebocas N95 que después de utilizados fueron sometidos a un proceso de esterilización, y se obtuvo como resultado que podrían utilizarse al menos una vez más, pues conservaron las características que tenían antes de ser usados.

Dichos medios de protección indicados para personal que atiende a pacientes de covid-19, estarán en reserva por si se llega a presentar un problema de escasez, indicó el director del HU, quien asimismo comentó que la empresa Cronos, con apoyo de la institución hospitalaria, trabaja en el desarrollo de un prototipo de ventiladores que podrían empezar a fabricarse en unas dos semanas, para surtir no sólo el mercado local, sino también nacional e internacional.

El director del Hospital Universitario mencionó que desde el pasado mes de enero la institución instaló un comité de expertos para enfrentar la pandemia de covid-19, y el 20 de marzo procedió a la habilitación de un edificio exclusivo para pacientes de la enfermedad, a fin de que el área de Shock Trauma siga operando con normalidad para casos de urgencia de otro tipo de pacientes.

El edificio para atender covid-19, cuenta con 17 camas para cuidados intensivos, y además disponen de 13 camas en el área de recuperación de quirófanos por si son necesarias, para un total de 30 camas para pacientes graves de covid-19. Hay asimismo tres pisos con un total de 54 camas, para internamiento de pacientes no graves de la misma enfermedad, que requieren alto flujo de oxígeno, pero pueden llevar un tratamiento no invasivo.